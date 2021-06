Des enfants aussi jeunes que cinq ans souffrent d’attaques de panique à l’idée de rencontrer leurs amis, affirment les experts.

Les patrons du NHS ont déclaré que la pandémie de Covid-19 avait rendu les enfants de tout le pays anxieux, certains craignant même de quitter leur domicile.

Des enfants de cinq ans souffrent d’attaques de panique à l’idée de rencontrer leurs amis Crédit : Getty

Une enquête du Telegraph a révélé qu’un nombre croissant de parents inquiets ont contacté des psychologues privés car il y a des attentes allant jusqu’à quatre ans sur le NHS.

Beaucoup ont été déçus car les thérapeutes privés sont sursouscrits et incapables de prendre plus de patients.

Les thérapeutes privés affirment qu’ils prennent deux fois plus d’appels de parents inquiets et ont été contraints de refuser des patients, rapporte le point de vente.

Les experts ont noté que les verrouillages répétés, la distanciation sociale et la peur d’être infecté ont eu un impact important sur les enfants, de nombreux problèmes de comportement développant.

Pendant ce temps, les prévisions prévoient qu’environ 1,5 million d’enfants et de jeunes auront besoin d’un soutien en santé mentale au cours des trois à cinq prochaines années.

Dame Rachel De Souza, commissaire à l’enfance pour l’Angleterre, a déclaré au média qu’une enquête auprès de plus de 550 000 enfants montrera que la santé mentale est la plus grande préoccupation de cette génération d’enfants.

Elle a déclaré qu’au cours de ses visites à travers le pays, elle avait trouvé des enfants souffrant de «traumatismes bloqués» et luttant pour s’adapter aux changements de leur vie.

Un certain nombre de responsables de la santé ont déclaré lors d’une réunion organisée par la Confédération du NHS qu’ils avaient du mal à trouver de l’aide pour leurs propres enfants.

Un haut responsable a déclaré: « Ma fille de cinq ans est confinée à la maison parce qu’elle a trop peur de sortir de la maison, sans parler d’aller à l’école.

« Personne ne peut même me référer à quelqu’un en privé car ils ne connaissent aucun psychothérapeute pour enfants local qui verra quelqu’un de son âge. »

Les fermetures répétées ont causé de l’anxiété aux jeunes Crédit : Alamy

Une autre a déclaré que sa jeune fille, qui suit des conseils, a eu une crise de panique à l’idée d’aller à un « rendez-vous pour jouer ».

Dame Rachel a déclaré à la réunion: « J’ai parcouru le pays et j’ai vu ces petits visages tristes … mettre leurs bras autour de leurs amis alors qu’ils me racontent qu’ils ont été traumatisés par la perte d’un grand-parent, l’impossibilité d’assister à des funérailles.

« Sortir du confinement et ne plus savoir comment se faire des amis, ne plus savoir comment parler à quelqu’un d’autre », a-t-elle déclaré.

« Tout le monde est à cran », a-t-elle ajouté.

Avec la pandémie provoquant une augmentation des problèmes de santé mentale chez les jeunes, les thérapeutes de santé privés ont du mal à répondre à la demande croissante de rendez-vous.

Avant le début de la pandémie, les experts privés en santé mentale des enfants étaient généralement en mesure de voir de nouveaux patients en une ou deux semaines.

L’augmentation de la demande a fait pression sur les services de santé mentale des enfants et des adolescents du NHS, qui ont des listes d’attente de quatre ans même dans certains endroits.

La psychologue pour enfants Maryhan Baker a déclaré que la demande pour ses services avait doublé ces derniers mois.

« Je travaille plus d’heures et plus de soirées pour accueillir plus de personnes, mais la demande dépasse mes capacités individuelles », a-t-elle déclaré.

« Cela va empirer avant de s’améliorer. Il y a beaucoup d’enfants qui étaient peut-être juste un peu anxieux avant la pandémie et qui présentent maintenant des compulsions, des troubles de l’alimentation, des automutilations et d’autres comportements de contrôle », a-t-elle ajouté.

Mardi, le NHS England promettra 40 millions de livres sterling supplémentaires pour les services de santé mentale pour enfants.

La directrice de la santé mentale du NHS England, Claire Murdoch, a déclaré: « La pandémie a bouleversé la vie des jeunes, et alors que dans certaines régions du pays, le personnel traite désormais plus de jeunes que jamais auparavant, le NHS a travaillé avec des écoles et d’autres agences locales. pour assurer une intervention et un soutien précoces, notamment par le biais de 183 équipes de soutien en santé mentale travaillant avec des écoles à travers le pays. »