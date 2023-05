Des enfants aussi jeunes que 12 ans arrêtés pour trafic de drogue chaque semaine en 2022

Des dizaines d’enfants d’âge scolaire ont été arrêtés pour trafic de drogue chaque semaine l’année dernière, selon les chiffres.

On pense que les gangs des comtés recrutant des membres aussi jeunes que 12 et 13 ans sont à l’origine de la flambée, qui a impliqué des enfants vendant de l’héroïne, de la cocaïne, de l’ecstasy et du cannabis.

On pense que les gangs des lignes de comté qui recrutent des enfants sont à l’origine de la flambée Crédit : PA : Association de la presse

Au total, 1 736 mineurs de moins de 17 ans ont été détenus par la police l’année dernière pour trafic ou possession de si grandes quantités de drogue qu’ils étaient soupçonnés de le faire.

Les chiffres ne couvrent que 30 des 44 forces en Angleterre et au Pays de Galles, de sorte que le vrai total est probablement plus proche de 2 500 – soit environ 50 enfants par semaine.

Londres a enregistré le plus grand nombre d’arrestations d’enfants, suivie de l’Essex.

La directrice générale de Barnardo, Lynn Perry, a déclaré: «Nous demandons au gouvernement d’introduire une définition juridique de l’exploitation criminelle des enfants, afin de permettre aux forces de police et aux autres organisations d’identifier et de réagir efficacement pour assurer la sécurité des enfants.

« Nous sommes profondément préoccupés par le fait que les jeunes sont exposés à l’exploitation criminelle qui peut avoir un effet bouleversant et traumatisant sur un enfant s’il ne reçoit pas le soutien dont il a besoin.

« Dans certains cas, des occasions de repérer les signes sont manquées et cela peut signifier qu’ils sont traités à tort comme des criminels. »

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Les gangs des lignes de comté utilisent la violence et l’intimidation pour forcer les jeunes et les personnes vulnérables à faire leur sale boulot – mais il existe une issue pour les victimes.

«Grâce à notre programme County Lines, plus de 5 700 personnes ont été référées pour la protection depuis 2019 et nous restons déterminés à financer les services de soutien aux victimes.

« Il peut y avoir des circonstances où les enfants commettent les crimes les plus graves et doivent répondre de leurs actes devant la loi, mais dans la mesure du possible, notre objectif est de les éloigner de leurs exploiteurs. »