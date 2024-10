Des enfants atteints d’un cancer du sang agressif se voient offrir un espoir de guérison

La thérapie cellulaire CAR T consiste à modifier génétiquement les cellules immunitaires du corps pour reconnaître et tuer les cellules cancéreuses et a déjà fait ses preuves dans d’autres cancers, mais pas dans le T-ALL.

Mais les experts pensent désormais avoir une cible beaucoup plus claire pour s’attaquer à ce type de cancer mortel, car ils ont identifié la protéine CCR9 sur les cellules T cancéreuses (un type important de globules blancs).

Frank Hanson est décédé à l’âge de deux ans d’une leucémie T-ALL (Maris Hanson/PA)

Dans le cadre d’une nouvelle étude sur le traitement, le Dr Sara Ghorashian, hématologue consultante au Great Ormond Street Hospital (GOSH), et son équipe du GOSH et de l’University College London Great Ormond Street Institute of Child Health, recrutent 12 enfants.

Tous souffrent de T-ALL qui rechute ou résiste aux traitements conventionnels, tels que la chimiothérapie et la greffe de moelle osseuse.

L’étude débutera vers avril de l’année prochaine au GOSH et à l’University College London Hospital (UCLH), avec la thérapie cellulaire CAR T, administrée sous forme de perfusion, créée à l’UCL.

La Great Ormond Street Hospital Charity a donné 2,4 millions de livres sterling pour soutenir l’étude.

En outre, dans un changement radical, la recherche testera également une nouvelle approche des essais cliniques en menant simultanément une étude sur des enfants et des adultes.

Selon le GOSH, les projets de recherche dédiés aux cancers infantiles sont rares, les essais cliniques pédiatriques commençant traditionnellement beaucoup plus tard que ceux destinés aux adultes et prenant en moyenne 6,5 ans de plus.

La nouvelle méthode pourrait permettre d’économiser du temps et de l’argent et contribuerait à garantir que les enfants et les adultes aient accès simultanément aux thérapies ciblées du NHS, plutôt que d’obliger les enfants à attendre.

Les chercheurs pensent que cette thérapie pourrait fonctionner – il a été démontré qu’elle élimine la leucémie en laboratoire et dans des études animales – et on sait que les enfants ont tendance à mieux tolérer la thérapie par cellules CAR-T que les adultes.

Bien que le cancer soit la principale cause de mortalité chez les enfants âgés de 14 ans et moins au Royaume-Uni, seuls 12 médicaments anticancéreux ont été autorisés spécifiquement pour le cancer pédiatrique au cours de la dernière décennie, contre plus de 150 pour les cancers adultes, selon le GOSH.

Le Dr Ghorashian a déclaré à l’agence de presse PA qu’il existait une « perception selon laquelle il ne devrait pas y avoir d’études cliniques de phase précoce en pédiatrie », mais que cela créait des problèmes pour les enfants dans l’accès aux nouveaux médicaments et thérapies.

Elle a ajouté : « Souvent, des éléments tels que les détails de la manière dont un médicament est administré sont simplement empruntés à des adultes et ne sont pas nécessairement adaptés aux enfants.

« Nous n’avons pas autant de nouveaux médicaments contre les cancers infantiles que contre les cancers adultes, et les médicaments arrivent plus tard chez les enfants.

Frank Hanson avec sa mère Maris, qui collecte des fonds et sensibilise pour GOSH Charity (Family Handout/PA)

« Ils sont livrés avec des doses empruntées aux adultes, et ce que nous devrions faire, c’est les tester en parallèle – en nous assurant qu’ils sont sûrs en premier lieu – mais sans empêcher l’accès à des traitements efficaces pour les enfants. »

Le Dr Ghorashian a déclaré qu’à ce jour, aucun remède à base de cellules CAR-T n’avait été efficace contre la T-ALL. Mais il s’est révélé efficace dans un autre type de leucémie appelée leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B.

Elle a déclaré : « Notre cible, la cible CCR9, n’est présente que sur une très, très petite proportion – environ un à 2 % des cellules T au total – ce qui signifie que lorsque nous traitons avec la thérapie cellulaire CAR T, nous espérons que nous gagnerons. Nous n’éliminerons pas un nombre significatif de lymphocytes T sains.

« Cela signifie que la leucémie du patient sera éliminée si nous avons de la chance, mais que les cellules T saines du patient resteront et pourront continuer à combattre l’infection. »

Après le traitement, les patients de l’étude n’auraient pas besoin d’une greffe de moelle osseuse pour remplacer les cellules T saines tuées par CAR T.

« Si nous pouvons proposer une thérapie cellulaire CAR T qui ne nécessite pas d’être consolidée par une greffe de sauvetage, cela est bénéfique », a déclaré le Dr Ghorashian.

« C’est pourquoi nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de tester cela et de voir si cela va être efficace. »

Bien que la thérapie cellulaire CAR-T puisse provoquer des effets secondaires, ceux-ci sont généralement gérables par rapport aux effets à long terme de la chimiothérapie et de la greffe de moelle osseuse.

Le Dr Ghorashian espère que cet essai contribuera à établir un précédent pour de futures études enfants-adultes, ajoutant : « Trop souvent, les enfants attendent des délais inacceptables pour accéder à un nouveau traitement contre le cancer qui pourrait faire toute la différence.

«Cette étude ouvrira la voie à une recherche qui inclura toujours les enfants et fera en sorte qu’il soit évident que les patients pédiatriques et adultes soient intégrés en même temps aux essais cliniques.

« Notre objectif est de ne jamais nous retrouver dans une situation dans laquelle des enfants sont laissés pour compte et nous espérons pouvoir prouver les avantages de cette nouvelle approche pour influencer une modification de la loi à l’avenir. »

Maris Hanson, 47 ans, a perdu son fils Frank à cause de T-ALL en 2019, peu après son deuxième anniversaire.

Mme Hanson, qui est responsable des affaires juridiques et des ressources humaines chez Giant Group, collecte actuellement des fonds et sensibilise la population à GOSH Charity.

Elle a déclaré à PA : « Frank était un enfant incroyablement heureux, très curieux et toujours à la recherche de nouvelles expériences. Il était très actif quand il était enfant, il voulait toujours être dehors.

Frank est tombé malade avant son deuxième anniversaire en janvier 2019 lorsque ses parents ont remarqué un type d’infection persistant accompagné d’une température basse.

Il s’est rétabli, mais est ensuite tombé très malade lors d’un vol à destination de l’Estonie et a été ramené au Royaume-Uni par avion médical pour être soigné au GOSH.

Mme Hanson a déclaré : « Lorsque Frank a été diagnostiqué, j’ai eu l’impression que mes jambes avaient été arrachées sous moi.

« Même lorsque la leucémie s’est propagée à son cerveau, nous avions encore de l’espoir. Nous espérions qu’il y aurait un miracle ; quelque chose se déclencherait et Frank irait mieux.

« Mais il arrive un moment où on ne peut plus soigner l’enfant si cela signifie qu’il n’aura plus aucune qualité de vie…

« Au bout de trois mois et demi, c’était le week-end de la fête des mères, on nous disait en gros : ‘on ne peut rien faire d’autre, parce que… sa forme de leucémie ne répond pas’.

« Ainsi, en quatre mois, ce voyage s’est terminé pour nous d’une manière que je ne voudrais jamais qu’un autre parent traverse, et encore moins l’enfant lui-même, parce que c’est cruel. »

Mme Hanson, qui vit dans l’ouest de Londres, a déclaré qu’elle était déterminée à faire connaître les essais cliniques chez les enfants.

«J’étais dans une situation où j’ai perdu mon fils», a-t-elle déclaré. « Et j’ai pensé que puis-je faire qui, d’une certaine manière, lui profiterait également ? C’est une façon pour moi de pouvoir continuer à vivre ma vie.

GOSH Charity lance son plus grand appel de fonds jamais réalisé pour construire un nouveau centre de lutte contre le cancer pour enfants sur place.

Le Dr Aoife Regan, directeur de l’impact et du financement caritatif de GOSH Charity, a déclaré : « Conformément à notre nouvelle stratégie de recherche sur le cancer, nous sommes vraiment fiers de financer cette étude importante qui, espérons-le, fournira non seulement une nouvelle option de traitement potentielle pour les enfants atteints de une forme de cancer particulièrement agressive, mais ils jettent également les bases d’un nouveau modèle d’essai clinique plus efficace qui bénéficierait à l’avenir à des enfants encore plus gravement malades.