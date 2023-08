Des enfants arrivant sur de petits bateaux « détenus aux côtés de délinquants sexuels »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les enfants non accompagnés arrivant au Royaume-Uni par petit bateau sont détenus dans une prison pour adultes aux côtés de délinquants sexuels, selon les militants.

Quelque 14 demandeurs d’asile mineurs ont été envoyés au HMP Emley, une prison du Kent où les ressortissants étrangers sont détenus dans un bloc aux côtés de délinquants sexuels.

Bien que les cas concernent des migrants dont l’âge est contesté par le ministère de l’Intérieur, le réseau Humans for Rights a déclaré qu’un enfant avait 14 ans lorsqu’il a été détenu pendant sept mois à Elmley.

Le gouvernement de Rishi Sunak fait désormais face à des appels visant à enquêter et à libérer toute personne soupçonnée d’être un enfant incarcéré dans une prison pour adultes.

« Les enfants sont exposés à de graves dangers, cachés derrière les murs des prisons », a déclaré Maddie Harris du réseau Humans for Rights. L’indépendant. « Les jeunes qui ont été libérés disent qu’ils sont terrifiés à l’idée d’y retourner. Ils peuvent être détruits psychologiquement.

Le militant a ajouté : « Personne ne devrait être criminalisé pour avoir demandé protection. Comment se fait-il que des enfants soient incarcérés sur la base d’une évaluation arbitraire du ministère de l’Intérieur – essentiellement un entretien de 20 minutes ?

La plupart des cas litigieux au HMP Elmley concernent des enfants du Soudan ou du Soudan du Sud arrivés via la Libye. Le réseau Humans for Rights a déclaré que la plupart d’entre eux étaient soit victimes de trafic d’êtres humains, soit exploités.

Les derniers rapports d’inspection de la prison montrent que 70 délinquants sexuels y sont toujours détenus, bien que l’établissement « ne soit plus destiné à accueillir des prisonniers reconnus coupables d’une infraction sexuelle ».

Le ministère de l’Intérieur considère que les mineurs présumés envoyés au HMP Elmley et dans d’autres prisons pour adultes ont 18 ans ou plus, sur la base d’évaluations d’âge très controversées.

(PENNSYLVANIE)

Plus de la moitié des enfants non accompagnés qui subissent des tests à leur arrivée en Grande-Bretagne se révèlent ensuite être des enfants, selon les données obtenues par L’observateur – qui a été le premier à rendre compte des cas du HMP Elmley.

Sur les 1 416 évaluations de l’âge effectuées sur les demandeurs d’asile au cours des cinq années précédant avril 2023, quelque 809 se sont révélées être des enfants par les travailleurs sociaux spécialisés des autorités locales.

Syd Bolton, co-directeur du groupe Equal Justice For Migrant Children, a déclaré : « L’évaluation de l’âge est devenue le plus monstrueux des dispositifs procéduraux ». Anita Hurrell, de l’association caritative pour enfants Coram, a ajouté : « Il est mal de criminaliser ces enfants et dangereux de les envoyer dans des prisons pour hommes adultes. »

En réponse aux allégations concernant le HMP Elmley, un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Nous n’avons pas reçu les informations nécessaires pour enquêter sur ces allégations », avant d’ajouter que les ministres essayaient de renforcer le processus de vérification de l’âge « en utilisant des mesures scientifiques telles que X- des rayons ».

Ils ont ajouté : « L’évaluation de l’âge est un processus difficile mais vital pour identifier les véritables enfants et mettre fin aux abus du système. Nous devons empêcher que des adultes prétendent être des enfants ou que des enfants soient traités à tort comme des adultes – tous deux présentent de graves risques en matière de protection.»

Cela survient alors que M. Sunak subit des pressions pour tenir sa promesse « d’arrêter les bateaux » et s’engager à sévir contre les fausses demandes d’asile.

Un nouveau sondage révèle que près des deux tiers (63 %) des électeurs du Parti conservateur estiment que le gouvernement Sunak fait un mauvais travail en matière d’immigration. Quelque 47 pour cent ont déclaré que le gouvernement ne faisait « pas beaucoup d’efforts » ou « pas du tout » pour résoudre ce problème, selon l’enquête Public First.

Pendant ce temps, le ministre conservateur des Anciens Combattants, Johnny Mercer, a défendu la volonté de retirer les réfugiés afghans des hôtels avant la date limite imposée par le gouvernement à la fin août – insistant sur le fait que cet engagement serait tenu.

M. Mercer a déclaré à Times Radio : « D’ici la fin de ce mois, nous aurons fermé les hôtels, car ils ne constituent pas un lieu d’hébergement permanent pour ces familles afghanes. »

Cependant, Peter Marland, le leader travailliste du Conseil de Milton Keynes, a déclaré L’indépendant qu’environ 30 des 55 Afghans hébergés dans les hôtels de la région s’étaient déclarés sans abri.

Certains ont déménagé dans des régions telles que Watford et Milton Keynes – où ils ont ensuite été à nouveau placés dans des hôtels. « Cela a été chaotique et nous n’avons eu aucune explication ni aucune raison de la part du ministère de l’Intérieur sur ce qu’il voulait faire », a-t-il déclaré.