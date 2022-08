Des enfants africains dansent sur «Gallan Goodiyan» pour commémorer le 75e jour de l’indépendance de l’Inde

Les 75 ans de l’indépendance de l’Inde ont été célébrés avec beaucoup de zèle et d’enthousiasme dans tout le pays le 15 août. Au milieu de cela, Masaka Kids Africana, la sensation virale musicalement douée de l’Ouganda, a rendu un hommage international pour commémorer cette occasion spéciale. Pour ceux qui ne le savent pas, Masaka Kids Africana est une organisation qui soutient la vie des enfants ougandais qui ont perdu un ou les deux parents à cause de la famine, de la guerre et d’autres maladies. La page des médias sociaux de l’organisation est remplie de vidéos exceptionnelles de ces enfants chantant et dansant.

Maintenant, à l’occasion spéciale du 75e jour de l’indépendance de l’Inde, les sensations virales ont dansé leur cœur aux rythmes indiens. Ils ont dansé au rythme décalé du hit de Priyanka Chopra et du morceau de Ranveer Singh, Gallan Goodiyan de Dil Dhadakne Do. Avec des mouvements fluides et des sourires éclatants sur leurs visages, les enfants ont été vus en train de profiter de leur cœur. Tout en partageant la vidéo, la page Instagram a déclaré : “Bon lundi ! Je vous envoie toutes les ondes positives pour une semaine bénie. (Émoticône du drapeau indien) Joyeuse fête de l’indépendance. Regardez le clip viral ici :

En une journée, la vidéo a recueilli plus de 2 000 vues sur l’application de partage de photos. Les internautes en grand nombre ont également inondé la section des commentaires pour apprécier le doux geste des enfants. Alors que l’un d’eux a dit : « Chanson indienne le jour de l’indépendance de l’Inde… wow… c’est génial », un autre a ajouté : « Cela a fait ma journée ! Amour Amour Amour.”

La communauté Masaka Kids Africana est composée d’enfants âgés de deux ans et plus. Malgré la tragédie et la perte qu’ils ont subies dans leur vie, la communauté de ces enfants ougandais rayonne d’espoir et de joie dans tous leurs messages sur les réseaux sociaux. D’imiter Harry Styles à Lizzo, les enfants ne manquent pas de sauter sur les tendances virales des médias sociaux et de divertir leurs abonnés.

