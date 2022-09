Des enfants afghans tués après avoir joué avec des munitions non explosées qui ont explosé dans une salle de classe

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Quatre enfants sont morts et trois autres sont blessés après l’explosion d’un engin non explosé après avoir été introduit dans une salle de classe en Afghanistan.

L’incident dans la province afghane de Helmand s’est produit lorsque des enfants ont découvert un obus non explosé et l’ont apporté à l’intérieur de leur école religieuse et ont commencé à jouer avec, selon un communiqué du bureau du chef de la police provinciale.

Les enfants étaient âgés de 7 à 14 ans et au moins trois autres ont été blessés, selon le communiqué de la police.

Les responsables locaux disent que trois des enfants ont été tués sur le coup tandis qu’un médecin non identifié d’un hôpital local a déclaré qu’une autre fille était décédée plus tard des suites de ses blessures.

L’Afghanistan a souffert de décennies de guerre et reste très dangereux pour les enfants, qui collectent souvent de la ferraille à vendre pour subvenir aux besoins de leurs familles. Beaucoup sont tués ou mutilés lorsqu’ils tombent sur des munitions non explosées.

L’explosion survient quelques semaines après le premier anniversaire du retrait militaire américain d’Afghanistan après son invasion du pays il y a deux décennies.

Plus de 41 000 civils afghans ont été tués ou blessés par des mines terrestres et d’autres munitions depuis la fin de l’invasion soviétique du pays à la fin des années 1980, selon le Service d’action contre les mines des Nations Unies (UNMAS).

Plus des deux tiers des personnes tuées par des munitions non explosées qui ont explosé étaient des enfants, dont beaucoup jouaient avec les bombes après les avoir ramassées, VOA News a rapporté.

