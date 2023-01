Des enchères A380 au recyclage : là où les superjumbos vont mourir

Note de l’éditeur — Inscrivez-vous à Unlocking the World, la newsletter hebdomadaire de CNN Travel. Recevez des nouvelles sur l’ouverture des destinations, de l’inspiration pour de futures aventures, ainsi que les dernières nouveautés en matière d’aviation, de nourriture et de boissons, où séjourner et d’autres développements de voyage.

(CNN) — L’Airbus A380 est entré en service il y a près de deux décennies, mais bien que les passagers l’aient adoré, il était condamné dès le départ. Trop grand et trop cher pour les compagnies aériennes en raison de ses quatre moteurs, il est rapidement tombé en disgrâce, dépassé par des biréacteurs plus économes en carburant.

Après ses débuts en 2005, Airbus a fini par construire seulement 251 A380 – bien moins que prévu à l’origine – et la production s’est terminée fin 2021. Bien que la plupart d’entre eux volent toujours, au milieu d’une résurgence post-Covid de l’avion, plusieurs ont déjà mis au rebut ou recyclé — bien en avance sur l’horaire habituel d’un avion de passagers.

“L’A380 est certainement l’un des avions les plus récents à être recyclé”, déclare Geoff Van Klaveren, analyste aéronautique chez IBA. “Normalement, on peut s’attendre à ce qu’un avion commercial soit en service pendant 25 ans avant d’être mis au rebut.”

Seule une poignée d’entreprises sont capables de recycler le plus gros avion de ligne du monde, et la plus expérimentée est Tarmac Aerosave, qui a recyclé plus de 300 avions depuis sa création en 2007, sur trois sites en France et en Espagne. La société, qui appartient en partie à Airbus elle-même, a déjà recyclé six A380. Il travaille actuellement sur un septième, qui sera achevé en mars.

Ce manche latéral fly-by-wire A380 a été vendu aux enchères en 2022. Marion Brocart

Tarmac ne dira pas exactement avec quelles compagnies aériennes ces A380 volaient, mais Van Klaveren estime qu’ils provenaient probablement d’Air France, de Singapore Airlines et d’Emirates. Ce n’est pas un travail facile. “Il est plus difficile de mettre au rebut un A380 dans le sens où le marché des pièces est limité”, dit-il.

“Cela dit, étant un cadre en aluminium, c’est plus facile qu’un avion composite comme l’A350 ou le Boeing 787, où actuellement il n’y a aucun moyen de recycler la cellule et elle est simplement coupée en morceaux et enterrée ou stockée.”

Recycler le superjumbo

Tarmac Aerosave vise à récupérer environ 90% de l’avion pour le recyclage. Tarmac Aerosave

Comment recyclez-vous un avion aussi énorme et qu’arrive-t-il aux pièces et aux matériaux qui en résultent ? “Le recyclage commence par la réutilisation et l’allongement de la durée de vie des différents composants de l’avion, comme vous le faites chez vous”, explique Lionel Roques, directeur commercial chez Tarmac Aerosave. “Donc, la première étape consiste à retirer certaines pièces qui continueront à voler sur un autre avion.”

Ceux-ci incluent les moteurs, le train d’atterrissage et une partie de l’avionique – les composants électroniques de l’avion qui gèrent des tâches telles que les communications ou la navigation. Ces pièces sont contrôlées et revendues avec une traçabilité complète, garantissant leur navigabilité. Dans le cas des pièces d’A380, elles deviennent des composants de rechange pour la flotte existante d’A380. Ils peuvent également être utilisés à des fins de formation. “Parfois, nous pouvons les donner aux écoles ou aux centres de formation afin que les nouveaux mécaniciens ou étudiants entrant dans l’industrie puissent s’entraîner sur de vraies pièces”, explique Roques.

Cette partie du processus dure généralement quelques semaines. Une fois terminé, ils passent à l’étape suivante : la gestion des déchets. “C’est là que nous séparons tous les différents matériaux, qu’il s’agisse d’aluminium, de titane ou de cuivre, et que nous nous assurons de les donner aux filières de récupération appropriées qui les réutiliseront dans quelque chose de nouveau demain”, explique Roques.

En raison de la taille massive de l’A380, qui contient à lui seul 120 tonnes d’aluminium, cette phase dure des mois et est particulièrement difficile. Roques explique : “Parce que c’est un si gros avion, il faut une grande installation, et il faut adapter son outillage et ses méthodes à quelque chose de très gros. Il faut aussi faire attention en termes de sécurité et d’environnement de travail, car quand on J’ai un mécanicien qui travaille sur le deuxième pont de l’avion, c’est vraiment élevé.”

Tarmac dit s’engager à recycler “jusqu’à la dernière vis”, et bien qu’aucune réglementation spécifique n’existe dans le domaine, il vise à récupérer plus de 90% du poids de l’avion. “Les déchets restants sont aussi minimes que possible. Bien sûr, certains matériaux composites ou certaines marchandises dangereuses non recyclables resteront, mais nous parlons d’un petit pourcentage, comme 1 % à 3 %, qui seront des déchets résiduels ou aller à la décharge », ajoute Roques.

Le coût de l’opération se situe dans la région des “six chiffres”, dit-il. Cela dépend fortement du nombre de pièces qui doivent être retirées de l’avion – et cela peut varier en fonction des exigences du client.

Upcycling pour les avgeeks

Cette barre recyclée d’un avion Emirates s’est vendue 50 000 $. David Copeman/Emirats

Mais il y a aussi une autre façon de faire les choses : l’upcycling. Ou comme le dit Roques : « Enlever les pièces qui sont emblématiques ou intéressantes à utiliser comme éléments décoratifs. À la fin de l’année dernière, Airbus a fait exactement cela dans le but de collecter des fonds pour des œuvres caritatives et a vendu aux enchères des centaines de pièces d’un ancien A380 d’Emirates.

Cela a donné aux passionnés d’aviation la possibilité d’acheter presque toutes les pièces de l’avion, des plus petits articles comme les butoirs de porte, les ceintures de sécurité, les mains courantes, les panneaux de sortie, les loquets, les lampes, les rideaux et les bouilloires aux plus volumineux, y compris les rangées de sièges entières, les escaliers, les chariots à boissons et les pièces de moteur. , dont certains sont venus dans des éditions spéciales peintes par une gamme d’artistes.

L’élément le plus souhaitable, cependant, était un bar de cabine d’affaires complet, mesurant plus de sept pieds de haut, qui est devenu l’un des symboles de l’avion dans sa somptueuse configuration Emirates. Il s’est vendu pour environ 50 000 $.

Un avion irremplaçable

Cette pale de ventilateur de moteur a été peinte par le graffeur français Miadana Randriamorasata et vendue aux enchères. Marion Brocart

Les pièces d’A380 issues du recyclage seront longtemps nécessaires pour soutenir la flotte existante d’avions, d’autant plus que de plus en plus de compagnies aériennes remettent en service leurs superjumbos. Le dernier à le faire était Qantas, qui a relancé l’un des siens après deux ans de stockage. Pendant ce temps, Etihad et Lufthansa devraient remettre en service une partie de leurs flottes d’A380 dormantes au début de 2023.

“La vie de l’A380 n’est pas encore écrite, et pour soutenir l’opération, vous avez besoin de pièces de rechange. Le fait que nous démontions maintenant des avions et que nous mettions des pièces de rechange sur le marché soutiendra une exploitation prolongée de l’avion”, a déclaré Roques.

Il estime qu’à l’avenir, les opérateurs d’A380 vont se consolider, n’en laissant qu’un pour chaque grande région : British Airways pour le transatlantique, Emirates au Moyen-Orient, Qantas en Océanie et Singapour en Asie.

Il pense aussi que nous ne reverrons plus jamais l’avion. “C’est un avion inégalé et unique, et sa durée de vie sera prolongée autant que possible – mais je ne vois rien le remplacer.”