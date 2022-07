Des empreintes humaines datant de 12 000 ans découvertes dans le désert de l’Utah

Les archéologues ont découvert 88 empreintes humaines datant d’environ 12 000 ans dans la chaîne désertique de l’Utah, aux États-Unis. Ces empreintes de pas ont été trouvées sur les appartements alcalins de l’Utah Testing and Training Range (UTTR), une base dédiée à l’US Air Force.

Les chercheurs se dirigeaient vers un foyer archéologique dans la zone sécurisée par l’Air Force lorsqu’ils ont repéré des empreintes de pieds nus. Celles-ci semblaient être des «pistes fantômes», des empreintes qui se révèlent sous la bonne quantité d’humidité mais disparaissent dès que la proportion fluctue.

Ces empreintes non ferrées, tombant quelque part autour de la période glaciaire sur la chronologie, étaient similaires à celles qui ont été repérées lors d’un autre projet d’excavation basé au parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique. Le projet au Nouveau-Mexique a découvert les plus anciennes empreintes humaines d’Amérique (on pense qu’elles ont environ 23 000 ans). La découverte dans l’UTTR a intrigué les chercheurs qui, le lendemain, se sont rendus sur le même site le lendemain et ont documenté les empreintes.

“C’était vraiment une trouvaille fortuite. Comme ce fut le cas à White Sands, les traces de fantômes visibles n’étaient qu’une partie de l’histoire », a déclaré Thomas Urban, chercheur à l’Université Cornell, dans un communiqué. Urban a mené une sonde à l’aide d’un sondage radar pénétrant dans le sol et a fait une découverte plus importante. La sonde a trouvé d’autres empreintes invisibles, 88 au total, d’adultes et d’enfants, donnant un aperçu de la structure familiale.

“Sur la base des fouilles de plusieurs empreintes, nous avons trouvé des preuves d’adultes avec des enfants d’environ cinq à 12 ans qui laissaient des empreintes nues”, a déclaré le Dr Daron Duke, l’enquêteur principal, dans un communiqué de presse de l’Air Force.

Le Dr Duke a expliqué que les personnes dont les empreintes de pas sont documentées avaient marché dans des eaux peu profondes – comme une expérience de marche sur une plage. Le sable, tandis qu’ils marchaient, remplissait rapidement leur empreinte derrière eux. Mais, une couche de boue sous le sable a gardé l’empreinte intacte.

L’âge de ces empreintes a été estimé à 12 000 ans, car il n’y a pas eu de telles conditions de zones humides dans le désert du Grand Lac Salé depuis au moins 10 000 ans. L’excavation d’empreintes de pas dans l’Utah a suscité l’espoir chez les archéologues de trouver des preuves similaires de l’ère du Pléistocène.

