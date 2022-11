Des employés publics de New York parmi les 19 accusés de fraude à l’aide en cas de pandémie

NEW YORK (AP) – Dix-neuf personnes, dont 17 employés publics de la ville de New York et de l’État de New York, ont été accusées dans une plainte fédérale non scellée mercredi d’avoir soumis des demandes frauduleuses de fonds destinés à aider les petites entreprises à survivre à la pandémie de coronavirus.

Les accusés, y compris des employés du service de police, du service correctionnel et du système scolaire public de New York, se sont inscrits comme propriétaires d’entreprises qui, dans certains cas, n’existaient pas dans leurs demandes de fonds par le biais du programme de prêt en cas de catastrophe économique de la Small Business Administration et de la protection des chèques de paie. Programme, ont déclaré les procureurs fédéraux de Manhattan.

Les accusés ont collectivement volé plus de 1,5 million de dollars à la SBA et aux institutions financières qui ont émis des prêts garantis par la SBA, ont déclaré les procureurs.

Une défenderesse, une paraprofessionnelle de l’école, a affirmé dans sa demande de prêt qu’elle possédait un salon de coiffure et de manucure avec 45 employés et 500 000 $ de revenus annuels, selon la plainte. Les relevés bancaires ont montré que l’accusée n’avait en fait aucune source de revenu importante autre que son salaire du ministère de l’Éducation, ont déclaré les enquêteurs.

Le paraprofessionnel a reçu 150 000 $ du programme de prêts en cas de catastrophe économique et a dépensé l’argent pour un voyage à Las Vegas et des achats chez Louis Vuitton, Macy’s et d’autres détaillants, selon la plainte.

“Comploter pour voler des fonds gouvernementaux destinés à aider les petites entreprises à faire face à une urgence nationale est offensant”, a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué de presse. «Et, en tant qu’employés du secteur public, ces gens auraient dû savoir mieux. Ce bureau continuera de poursuivre ceux qui utilisent la fraude pour se remplir les poches avec l’argent des contribuables.

Les accusés ont été accusés de fraude électronique et neuf ont également été accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique. Un prévenu a été accusé d’usurpation d’identité aggravée. Les informations sur leurs avocats n’étaient pas immédiatement disponibles.

Les auditeurs affirment que la rapidité avec laquelle les programmes fédéraux de prêts d’urgence ont été mis en place au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19 en 2020 a rendu les programmes vulnérables à la fraude, bien que des millions d’entreprises légitimes aient bénéficié des programmes.

« Il ne fait aucun doute qu’ils ont eu un impact positif. Cependant, la gestion de ces programmes doit être considérablement améliorée », a déclaré l’année dernière le contrôleur général des États-Unis, Gene L. Dodaro.

Karen Matthews, Associated Press