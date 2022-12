Des employés noirs du gouvernement accusent le gouvernement de racisme

OTTAWA –

Un groupe de fonctionnaires fédéraux noirs accuse le gouvernement de racisme et menace de se retirer de l’élaboration d’un plan d’action en santé mentale destiné aux travailleurs noirs.

Le Caucus fédéral des employés noirs a envoyé une lettre au directeur des ressources humaines du Conseil du Trésor ce mois-ci disant que les travailleurs soutenaient les efforts pour lutter contre le racisme au sein de la fonction publique, pour être «continuellement confrontés à son poids écrasant».

Dans une lettre de mandat de décembre 2021, le premier ministre a chargé la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, de créer un fonds de santé mentale pour les fonctionnaires noirs. Le gouvernement a prévu 3,7 millions de dollars sur quatre ans pour le programme.

Cela est survenu à la suite d’un projet de recours collectif qui a été déposé contre le gouvernement fédéral en 2020.

Dirigée par Nicholas Marcus Thompson, la réclamation de 2,5 milliards de dollars allègue que depuis les années 1970, quelque 30 000 fonctionnaires noirs ont perdu des opportunités et des avantages en raison de leur race.

La réclamation comprend également 15 000 autres personnes qui affirment n’avoir jamais été embauchées dans la fonction publique fédérale en raison de leur race.

Le recours collectif n’a pas été certifié et en octobre, le gouvernement fédéral a demandé à un juge de la Cour fédérale de rejeter la poursuite proposée, arguant qu’elle devrait plutôt être poursuivie dans une autre juridiction en tant que grief de travail.

Thompson a déposé une requête dans le cadre du procès pour que le gouvernement crée un fonds de santé mentale de 100 millions de dollars pour les employés noirs actuels et anciens.

Dans sa lettre au Conseil du Trésor, le caucus des employés noirs a déclaré qu’il avait fallu des mois pour mettre en place un groupe de travail, et ils ont accusé les représentants du gouvernement de “haine anti-noire flagrante” dans leur langue et de négocier de mauvaise foi. Le groupe accuse également l’employeur d’avoir transmis des informations erronées et périmées.

“Il était clair très tôt qu’il y avait des acteurs réticents représentant la Couronne à la table”, indique la lettre.

La lettre indique que le groupe se réunira pour décider s’il doit se retirer du processus, six mois seulement après son adhésion.

«La fonction publique joue à des jeux avec la vie des Canadiens noirs, et leur santé mentale en particulier», a déclaré Thompson.

“Le gouvernement a agi de mauvaise foi avec nous lorsqu’il a dit qu’il voulait travailler à la création du programme de santé mentale.”

Dans une déclaration écrite, le Conseil du Trésor a déclaré qu’il restait déterminé à établir le programme et que Fortier avait “rencontré les réseaux d’employés noirs pour discuter et faire avancer ces dossiers”.

Thompson a déclaré que les employés noirs travaillant sur le dossier étaient déçus et se sentaient attaqués, menacés, stressés et sous-évalués.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 14 décembre 2022.