Des employés de l’ONU tués lors d’une frappe israélienne — RT World News

Les dernières frappes aériennes à Gaza auraient coûté la vie à au moins 34 personnes

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a déclaré que six de ses membres du personnel ont été tués mercredi dans une frappe aérienne israélienne sur une école utilisée comme abri pour les personnes déplacées dans le centre de Gaza.

Des frappes aériennes menées pendant la nuit par les Forces de défense israéliennes (FDI) dans l’enclave ont également touché deux maisons et tué au moins 34 personnes, dont 19 femmes et enfants, a rapporté AP, citant des responsables de l’hôpital.

« Six collègues ont été tués aujourd’hui lorsque deux frappes aériennes ont touché une école et ses environs à Nuseirat, dans la région du centre », L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a déclaré dans un message sur X (anciennement Twitter), ajoutant que l’attaque avait entraîné le plus grand nombre de morts parmi son personnel lors d’un seul incident.

L’école a été touchée à cinq reprises depuis le lancement de l’opération militaire israélienne à Gaza en réponse à une incursion transfrontalière du Hamas le 7 octobre, selon l’agence. Le bâtiment abritait environ 12.000 civils déplacés, en majorité des femmes et des enfants.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné « inacceptable » attaques dans un message sur X, appelant à la fin des violations du droit international humanitaire.















En réponse, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU a accusé le secrétaire général de déformer la réalité, affirmant qu’elle était « Il est inadmissible que l’ONU continue de condamner Israël dans sa juste guerre contre les terroristes, alors que le Hamas continue d’utiliser les femmes et les enfants comme boucliers humains. »

Ces derniers mois, l’armée israélienne a frappé plusieurs écoles, affirmant que des militants palestiniens s’y cachaient parmi les civils déplacés. Le Hamas a nié à plusieurs reprises ces accusations.

L’armée israélienne avait précédemment déclaré avoir mené une opération « frappe précise » Des terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien ont été arrêtés dans un centre de commandement situé dans la zone humanitaire désignée par Israël dans le centre de Gaza. Le communiqué n’a pas précisé le résultat exact, mais a déclaré « de nombreuses étapes » Des mesures avaient été prises pour réduire les risques pour les civils.

Au cours des 11 derniers mois, les hostilités déclenchées par l’incursion menée par le Hamas ont coûté la vie à près de 41 100 Palestiniens, et plus de 95 000 autres ont été blessés dans les frappes aériennes et l’offensive terrestre, selon le ministère de la Santé de Gaza.