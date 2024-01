Des employés de l’ONU ont joué un rôle direct dans l’attaque du Hamas le 7 octobre, selon les renseignements israéliens

Au moins 12 employés de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens ont participé ou aidé à l’attaque terroriste du 7 octobre contre Israël, selon des dossiers des services de renseignement israéliens obtenus par NBC News, qui accusent les travailleurs d’actions allant de l’enlèvement d’Israéliens à la fourniture d’un soutien logistique.

Les 12 comprennent sept enseignants, deux administrateurs scolaires et un travailleur social employé par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies, ou UNRWA, qui fournit une éducation, de la nourriture et des soins de santé à un pourcentage important des quelque 2 millions d’habitants de Gaza.

Un conseiller d’une école de l’UNRWA aurait participé à l’enlèvement d’une otage le 7 octobre. Un enseignant d’école primaire est accusé d’avoir participé à l’attaque de Re’im, où des dizaines d’Israéliens ont été tués et des otages ont été capturés. pris. Un autre enseignant se serait équipé d’armes antichar la veille de l’attaque.

Un professeur de mathématiques présumé être un membre du Hamas est accusé d’avoir photographié une femme kidnappée, et un autre professeur de mathématiques d’un autre bataillon du Hamas est accusé d’avoir traversé la frontière israélienne le jour de l’attaque.

Les informations compilées dans les deux dossiers ont été partagées mercredi avec des responsables américains, ce qui a incité les États-Unis à suspendre leur soutien financier à l’organisation. Dans les jours qui ont suivi, huit autres pays, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Finlande, ont emboîté le pas.

Le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré vendredi avoir licencié plusieurs employés et ouvert une enquête “afin d’établir la vérité sans délai”.

Sur les 12 employés impliqués, neuf ont été immédiatement identifiés et licenciés, un a été confirmé mort et l’identité de deux autres fait l’objet d’une enquête, a indiqué dimanche l’ONU dans un communiqué.

“Tout employé de l’UNRWA impliqué dans des actes de terrorisme sera tenu pour responsable, y compris par le biais de poursuites pénales”, ajoute le communiqué du secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

La CIA et le Bureau du directeur du renseignement national ont refusé de commenter.

Israël accuse depuis longtemps l’UNRWA d’être utilisée par le Hamas pour dissimuler des armes et des entrées de tunnels. Des responsables de la sécurité israélienne, actuels et anciens, ont déclaré à NBC News que le Hamas avait utilisé les écoles et les hôpitaux de l’UNRWA comme couverture pour ses opérations terroristes et pour combattre les Forces de défense israéliennes pendant la guerre actuelle.

L’UNRWA a nié ces allégations.

Ces dossiers ont été révélés à la suite d’une série d’allégations contre l’UNRWA depuis le début de la guerre, notamment de la part d’un otage de retour qui a déclaré avoir été retenu captif au domicile d’un enseignant de l’UNRWA.

Les dossiers des renseignements ont ébranlé la communauté humanitaire internationale à un moment où Gaza est aux prises avec une grave crise humanitaire.

Israël lance depuis des mois des attaques sur Gaza en représailles à l’attaque terroriste du Hamas, qui a tué 1.200 personnes et conduit à l’enlèvement d’au moins 200 personnes, selon le gouvernement israélien. Plus de 100 otages sont toujours détenus à Gaza, dont 14 femmes et deux jeunes enfants.

Les responsables du ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirment que plus de 26 000 Gazaouis, dont beaucoup de femmes et d’enfants, ont été tués depuis le début de la guerre.

Ce n’est pas la première fois que les États-Unis suspendent le financement de l’UNRWA. L’administration Trump a interrompu les paiements en 2018, mais l’administration Biden a rétabli le financement en 2021.

Les responsables de l’UNRWA ont exprimé leur consternation face à la suspension du financement par certains pays et ont averti que cela aurait des conséquences désastreuses.

« La vie des habitants de Gaza dépend de ce soutien, tout comme la stabilité régionale », a déclaré Lazzarini.

Lors d’un point de presse lundi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que les personnes impliquées dans les rapports des services de renseignement ne représentaient qu’une petite fraction des personnes qui travaillent à l’UNRWA.

« Ne remettons pas en question le bon travail de toute une agence en raison des mauvaises actions potentielles d’un petit nombre de personnes », a déclaré Kirby.