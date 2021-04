Deux diplomates pakistanais de l’ambassade du Pakistan en Corée du Sud ont été surpris en train de voler à l’étalage dans un magasin de Séoul samedi. Le personnel de police du poste de police de Yongsan a déclaré que les deux hommes avaient été surpris en train de voler des articles d’une valeur de 11000 wons (10 USD ou 738 INR) et 1900 wons (1,70 USD ou 127 INR), respectivement, dans le même magasin d’Itaewon, dans le district de Yongsan, à des dates différentes. Selon Korea Times, le rapport de police mentionnait qu’un diplomate aurait volé des friandises au chocolat d’une valeur de 1 900 wons (1,70 $), le 10 janvier, et l’autre un chapeau d’une valeur de 11 000 wons (10 $), le 23 février. Après le vol du chapeau, un employé du magasin a déposé un rapport de police peu de temps après, et les forces de l’ordre ont identifié le suspect par des images de vidéosurveillance comme un diplomate de 35 ans de l’ambassade du Pakistan. sans réserver le suspect en raison des contrevenants détenant l’immunité diplomatique. En vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les diplomates et leurs familles peuvent éviter l’arrestation, la détention ou la mise en accusation en vertu de certaines lois de leur pays d’accueil. La police a noté que le propriétaire du magasin ne souhaitait pas de sanction car un collègue du diplomate avait payé l’article, rapports Korea Times. Car l’autre voleur à l’étalage, qui bénéficie également de l’immunité diplomatique, fait actuellement l’objet d’une enquête car le vol n’a été signalé qu’au début du mois. portail d’actualités La nation qu’ils étaient diplomates. « Les deux sont des fonctionnaires travaillant à l’ambassade et ne sont pas des diplomates », a-t-elle déclaré. Elle a également précisé. les règles existantes leur seraient communiquées, les deux fonctionnaires étant du ministère des Affaires étrangères et travaillant à l’ambassade.

Ce n’est pas la première fois que des responsables de l’ambassade du Pakistan font l’objet d’une enquête négative – En 2018, un haut fonctionnaire du ministère des Finances du pays a été pris au dépourvu. caméra aurait volé un portefeuille qui a été laissé par un membre de la délégation koweïtienne en visite dans le pays. Le vol a été commis par un agent de grade 20 du Pakistan Administrative Services Group.

