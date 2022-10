Des employés de la garderie du Mississippi licenciés pour des vidéos virales

HAMILTON, Mississippi (AP) – Les régulateurs de l’État enquêtent après qu’une vidéo montrant quatre employés de garderie effrayant des enfants dans un établissement d’une communauté non constituée en société du nord-est du Mississippi est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Les vidéos sur Facebook montrent une éducatrice de garderie du Lil’ Blessings Child Care & Learning Centre à Hamilton portant un masque d’Halloween et criant après les enfants qui n’ont pas « nettoyé » ou « bien agi ».

Les enfants peuvent être vus et entendus pleurer et, parfois, fuir l’employé portant le masque tandis qu’un autre employé donne des instructions sur les enfants qui ont agi bien ou mal. L’employé portant le masque est parfois montré en train de crier à quelques centimètres du visage des enfants.

Sheila Sanders, propriétaire de l’entreprise depuis 20 ans, a déclaré qu’elle n’était au courant des vidéos que mercredi après-midi, a rapporté le Northeast Mississippi Daily Journal.

Sanders a déclaré qu’une vidéo avait été tournée en septembre et une autre mardi. “Personne n’est venu me dire que c’était arrivé en septembre”, a-t-elle déclaré.

Le comportement montré par ses anciens employés dans la vidéo, dit-elle, n’est pas toléré.

“J’ai contacté ma licence et elle s’est impliquée”, a déclaré Sanders. « Les personnes qui ont commis ces actes ne sont plus avec nous. Ils ont été licenciés. Je n’étais pas là à l’époque et je n’étais pas au courant qu’ils faisaient cela. Je ne cautionne pas cela et je ne l’ai jamais fait. Je veux juste dire qu’on s’en est occupé. »

Le département de la santé de l’État du Mississippi et le bureau du shérif du comté de Monroe enquêtent. Liz Sharlot, directrice des communications au département de la santé de l’État, a confirmé l’enquête.

Jeudi matin, les parents ont réagi aux vidéos alors qu’ils déposaient leurs enfants pour des soins, exprimant leur soutien à l’établissement.

“Je sais à 100% que Mme Sheila, la propriétaire et directrice, n’était pas au courant de cette situation qui se passait et dès qu’elle l’a découvert, toutes les parties ont été immédiatement dissoutes”, a déclaré Kimberly Smith, dont l’enfant peut être vu dans une des vidéos. “La chasse aux sorcières qui a eu lieu contre elle et les autres encore là, il faut vraiment qu’elle s’arrête. La situation qui s’est produite était-elle horrible ? Absolument. Mais si cette garderie devait être fermée et d’autres êtres vilains qui sont encore là, absolument pas.

