Des employés de garderie inculpés, accusés d’effrayer les tout-petits avec un masque

HAMILTON, Mississippi (AP) – Quatre personnes liées à des séquences vidéo virales de travailleurs utilisant un masque effrayant pour effrayer les jeunes enfants d’une garderie du Mississippi font face à des accusations de maltraitance d’enfants, et une cinquième personne fait face à deux chefs d’accusation de délit, selon les autorités.

Les vidéos – une filmée en septembre et une autre ce mois-ci – ont été publiées sur les réseaux sociaux. Ils montrent un ouvrier de garderie au Lil ‘Blessings Child Care & Learning Centre à Hamilton, une communauté non constituée en société du nord-est du Mississippi, portant un masque d’Halloween et criant après les enfants qui n’ont pas «nettoyé» ou «agi bien».

Les enfants sur la vidéo peuvent être vus et entendus pleurer et, parfois, fuir un employé portant le masque et un autre employé donne des instructions indiquant quels enfants ont agi bien ou mal. L’employé portant le masque est parfois montré en train de crier à quelques centimètres du visage des enfants, a montré la vidéo.

Le shérif du comté de Monroe, Kevin Crook, a déclaré dans un communiqué de presse que quatre des femmes faisaient chacune face à trois chefs d’accusation de maltraitance d’enfants. Une cinquième femme, dit-il, fait face à des accusations de non-signalement d’abus par un journaliste obligatoire et de voies de fait simples contre un mineur – deux délits.

La propriétaire de la garderie, Sheila Sanders, ne fait pas face à des accusations. Elle a déclaré qu’au moins quatre des employés avaient été licenciés après la diffusion de la vidéo.

Crook a déclaré que son bureau, le procureur du comté et le procureur de district avaient rencontré plus tôt cette semaine les parents des enfants au sujet de l’affaire. Mercredi, au moins un groupe de parents a signé des plaintes pour maltraitance d’enfants, a-t-il déclaré, ajoutant qu’un juge avait émis jeudi des mandats contre les femmes.

Crook a déclaré que les cinq vivent dans la région. Il a ajouté qu’il semblait que leur intention était d’utiliser le masque pour modifier le comportement.

“Ils ne peuvent pas utiliser les châtiments corporels, nous pensons donc qu’ils utilisaient le masque pour essayer d’effrayer les enfants afin qu’ils fassent ce qu’ils étaient censés faire”, a déclaré Crook.

Sierra McCandless, 21 ans; Oci-Anna Kilburn, 28 ans ; Jennifer Newman, 25 ans, et Shyenne Shelton, 28 ans, sont accusées de trois chefs d’accusation de maltraitance d’enfants, selon le communiqué du shérif.

Une autre femme, Traci Hutson, 44 ans, fait face à des accusations de non-signalement d’abus par un journaliste obligatoire et de voies de fait simples contre un mineur – deux délits, a-t-il ajouté.

Lors d’une audience, la caution a été fixée à 20 000 $ chacun pour McCandless et Kilburn et à 15 000 $ chacun pour Newman et Shelton. Les informations sur les obligations pour Hutson n’étaient pas immédiatement disponibles.

On ne savait pas immédiatement si l’une des personnes accusées avait des avocats qui pourraient parler en leur nom.

Katelyn Johnson, une mère, a déclaré à ABC News qu’elle avait été choquée après avoir vu les vidéos.

Elle a dit que son fils de 2 ans montrait toujours des signes de traumatisme et avait du mal à dormir toute la nuit, ajoutant des images, « ce n’est pas une blague. Et il n’y a pas de quoi rire.”

«Qu’ils aient un masque ou non, leur comportement était inacceptable. Ma tension artérielle a augmenté. Cela m’a brisé le cœur pour mon enfant. J’étais en colère”, a-t-elle déclaré.

Crook a déclaré au Northeast Mississippi Daily Journal que les accusations de crime seraient finalement présentées au grand jury pour déterminer s’il y avait suffisamment de preuves pour des actes d’accusation officiels, ce qui pourrait conduire à des procès.

“C’est juste dommage que ce soit arrivé et c’est là où nous en sommes. Espérons que les gens en tireront des leçons », a déclaré Crook. « Cela peut déchirer une communauté. Tous ceux qui en faisaient partie se connaissaient sous une forme ou une autre. Il y a beaucoup d’émotions à gérer, et notre travail consiste à couper ces émotions, à trouver les faits et à présenter ces faits.

