Des employés de bar indonésiens font face à des accusations de blasphème pour des boissons gratuites pour des personnes nommées Mohammed ou Maria

Les critiques ont déclaré que les lois indonésiennes strictes sur le blasphème sont utilisées pour éroder une réputation de longue date de tolérance et de diversité dans le plus grand pays à majorité musulmane du monde.

La promotion des boissons à la chaîne “Holywings” a déclenché une enquête policière après des plaintes de groupes religieux. Les six ont été inculpés en vertu de la loi sur le blasphème, qui peut être punie d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, et d’une disposition sur le blasphème de la loi sur Internet, qui entraîne une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans.

Dans une publication sur les réseaux sociaux qui a ensuite été supprimée, la chaîne offrait une bouteille de gin gratuite aux hommes nommés Mohammed et aux femmes nommées Maria tous les jeudis.

Mardi, 12 points de vente de la capitale ont été fermés après que les autorités ont déclaré qu’ils n’avaient pas de licence pour servir de l’alcool, a déclaré le gouvernement de Jakarta dans un communiqué publié sur son site Internet.

Holywings Indonesia a présenté ses excuses pour la promotion, qui, selon elle, a été créée à l’insu de la direction.

La police a déclaré que les employés avaient créé la promotion dans le but d’atteindre les objectifs de vente.

Andreas Harsono, chercheur sur l’Indonésie à Human Rights Watch, a déclaré que la loi sur le blasphème et une loi réglementant l’activité en ligne devenaient “de plus en plus dangereuses”.

“Ces six individus viennent de faire une promotion de l’alcool, peut-être ridicule dans ce pays de plus en plus islamique, mais aucun crime selon les normes internationales”, a-t-il déclaré.

La loi sur le blasphème a principalement été utilisée contre des personnes réputées avoir insulté l’islam, notamment l’ancien gouverneur chrétien de Jakarta, Basuki “Ahok” Purnama, qui a été condamné à deux ans de prison en 2017 pour des accusations de blasphème largement considérées comme politiquement motivées.

L’Indonésie a emprisonné plus de 150 personnes, pour la plupart issues de minorités religieuses, depuis l’adoption de la loi sur le blasphème en 1965, sur la base de données rassemblées par Human Rights Watch.