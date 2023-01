Des emplois solides, Amazon supprime du personnel

Mes 10 principales choses à surveiller jeudi 5 janvier 2023 1. Les contrats à terme sur actions américaines s’accélèrent à la baisse alors que les rendements obligataires s’inversent à la hausse. La présidente de la Réserve fédérale de Saint-Louis, qui prendra bientôt sa retraite, Esther George, a plaidé jeudi sur CNBC pour des taux d’intérêt plus élevés. Les minutes de la Fed de mercredi se sont également tenues à un resserrement dès sa dernière réunion. Le marché du travail est encore trop fort. Masse salariale ADP privée en décembre : 253 000 contre 153 000 attendus. Augmentations de salaire pour les changeurs d’emploi 15,2 %. Les personnes qui restent dans leur emploi obtiennent 7,3 %. 2. Amazon (AMZN) licencie 18 000 personnes, plus que prévu. Mais tu dois te moquer de moi. Vous ajoutez 300 000 à la masse salariale pendant Covid et vous ne faites que réduire de 18 000 vos effectifs de plus de 1,5 million. Ces réductions ne font que commencer et ne sont pas assez importantes. 3. Les actions de Struggling Bed Bath & Beyond (BBBY) chutent de 17% dans les échanges avant commercialisation à moins de 2 $ chacun après que la société a mis en garde contre des problèmes financiers plus profonds, affirmant qu’il existe un “doute substantiel” quant à la poursuite de l’activité de Bed Bath & Beyond. Toutes les alternatives stratégiques sur la table. 4. Les actions de Silvergate Capital (SI) plongent de 40 % dans le pré-marché après que la crypto-banque a réduit ses effectifs de 40 %, soit environ 200 employés. Le dénouement de la crypto continue. Vend 700 millions de dollars de dette. Ils ont eu 8,1 milliards de dollars de retraits. FTX représentait 1 milliard de dollars de leurs dépôts. 5. Micron Technology (MU) a couru plus haut mercredi sur une histoire selon laquelle la Chine pourrait réduire la production de semi-conducteurs. Nos fabricants de puces, dont Nvidia (NVDA), ont également fait une offre. Ce n’est pas juste pour Micron, car ses problèmes concernent uniquement Samsung et sa création incessante de DRAM, faisant baisser le prix et continuant la surabondance des stocks. 6. L’objectif de cours de Meta Platforms (META) est passé de 160 $ ​​à Mizuho à 170 $ par action; conserve une note d’achat. la participation du Club est un stock à faible multiple qui fonctionne malgré la grosse amende de 400 millions de dollars en Europe. 7. Les prix du pétrole américain se maintiennent au milieu des années 70, comme nous l’avions prédit. Alors que nous nous attendons toujours à ce que le WTI descende en dessous de 70 $ le baril à un moment donné, les actions énergétiques ne le disent pas. Nous avons ajouté à Pioneer Natural Resources (PXD) mercredi. 8. Le Credit Suisse rétrograde Club holding Danaher (DHR) de neutre à surperformer (conserver à acheter). La société des sciences de la vie et des diagnostics médicaux fait tellement pour aider le cours de son action que je trouve ce déclassement curieux. 9. Barclays relève l’objectif de cours de Starbucks (SBUX) à 121 $ par action contre 105 $ ; conserve une cote de surpondération (achat). Les analystes citent une “plate-forme de produits de consommation et de vente au détail américaine dominante, une croissance internationale importante menée par la Chine et une plate-forme numérique de premier ordre”. 10. Piper Sandler réduit l’objectif de prix sur Cyberark Software (CYBR) à 160 $ par action contre 190 $, ce qui suggère une plus grande possibilité de baisse. Juste quelques Piper aime, y compris le stock du Club Bullpen Palo Alto Networks (PANW). (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

