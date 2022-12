Des emplois “à l’épreuve de la récession” qui seront recherchés même en période de ralentissement

Pour déterminer le classement, Payscale a examiné les données salariales de plus de 1,1 million de travailleurs américains sur son site Web publié entre octobre 2021 et octobre 2022, ainsi que les taux d’embauche et de démission pour des dizaines de professions du Bureau of Labor Statistics.

Ces emplois peuvent être considérés comme “résistants à la récession” principalement en raison de leur croissance salariale à deux chiffres au cours des 12 derniers mois, explique Lexi Clarke, vice-présidente des ressources humaines chez Payscale. Certains postes gagnent jusqu’à 30 % de plus que l’an dernier.

Les entreprises dépensent plus pour remplir ces rôles en raison de la pénurie de main-d’œuvre et de la concurrence accrue, dit Clarke. Elle s’attend à ce que ces emplois “continuent d’être très demandés” même si une récession survient en 2023.

La liste comprend un mélange d’emplois de services essentiels et de rôles de bureau encore sous le choc des conséquences de la pandémie, le serveur / serveuse revendiquant la première place.

En effet, les restaurants ont encore du mal à régénérer leur main-d’œuvre, explique Clarke. Le manque d’offre de main-d’œuvre a fait grimper les salaires des serveurs.

D’autres postes, notamment les dockers et les répartiteurs d’urgence, sont également très demandés car il a été plus difficile d’attirer et de retenir des personnes pour ces emplois, indique le rapport. Pourtant, les services qu’ils fournissent sont essentiels même en période de ralentissement.

Même si ces emplois peuvent être aussi proches d’une chose sûre que vous pouvez vous y attendre dans un marché volatil, si vous envisagez de changer d’emploi bientôt, vous devez faire preuve d’une extrême prudence dans votre recherche, Peter C. Earle, économiste à l’American Institut de recherche économique, met en garde.

“Ne quittez pas ou ne prenez pas un emploi à moins d’être absolument sûr d’avoir quelque chose de sûr qui vous attend de l’autre côté”, dit-il. “Ce n’est pas le moment de mélanger les emplois.”

