Des emojis de singe aux stars noires de l’Angleterre « probablement pas contre les directives de la communauté », déclare Instagram en réponse à des fans furieux

Bukayo Saka, Jadon Sancho et Marcus Rashford ont tous été maltraités au lendemain de la défaite de l’Angleterre lors de leur première finale majeure en 55 ans.

Leurs pages de médias sociaux ont été frappées d’émojis de singe et de messages racistes, ce qui a forcé Facebook et Twitter à affirmer qu’ils supprimaient des contenus haineux largement condamnés par la FA anglaise et le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Cependant, certains utilisateurs ont raconté qu’on leur avait dit que les emojis de singe et les utilisations du mot n n’étaient probablement pas considérés comme racistes.

« J’ai passé une heure aujourd’hui à signaler des comptes racistes. Mais selon Instagram, les emojis de singe et le mot N vont bien », a déclaré la personne un sur Twitter.

« Instagram a dit que les commentaires sur la banane, le singe et le singe sur la photo de Saka n’étaient pas contraires aux directives de la communauté. Venez chercher votre algorithme, Instagram », réclamé un autre.

Contacté par le Daily Mail, Instagram a déclaré que, lorsqu’ils étaient utilisés dans ce contexte, ces emojis étaient en effet une violation et ont affirmé qu’ils s’efforçaient de les retirer d’Internet.

Ailleurs, Twitter a dit que « les abus racistes odieux dirigés contre les joueurs anglais hier soir n’ont absolument pas leur place » à son service par l’intermédiaire d’un porte-parole.

« Au cours des dernières 24 heures, grâce à une combinaison d’automatisation basée sur l’apprentissage automatique et d’examen humain, nous avons rapidement supprimé plus de 1 000 Tweets et suspendu définitivement un certain nombre de comptes pour violation de nos règles – dont la grande majorité nous nous sommes détectés de manière proactive en utilisant la technologie, « il a ajouté.

Mettre à jour – @instagram a déclaré que les commentaires sur la banane et le singe/singe sur la photo de Saka n’étaient pas contraires aux directives de la communauté. VENEZ OBTENIR VOTRE ALGORITHME, INSTAGRAM https://t.co/JYS1oGWOUTpic.twitter.com/evc3KA22VP – Shelldog (@shellynichole) 12 juillet 2021

Si Instagram peut signaler tout ce qui est lié à Covid et ajouter des liens de balayage en quelques secondes, pourquoi ne peuvent-ils pas supprimer les comptes racistes et supprimer les commentaires racistes ? 🤷‍♀️ – Beth Louise (@bethxlouisexx) 12 juillet 2021

Et lorsque vous signalez des commentaires racistes, IG dit qu’il ne les supprime pas ! pic.twitter.com/uqqbfW4NFA – Mara (@thefitlondoner) 12 juillet 2021

Cela m’est arrivé aussi. signalé environ 30 commentaires et obtenu cela. quelle partie du racisme et du discours de haine n’est pas réellement du racisme et du discours de haine ? tout ça selon @instagram – Jess Adams (@JessLeighA) 12 juillet 2021

Par ailleurs, Facebook a déclaré avoir « les commentaires et les comptes rendus ciblant des abus envers les footballeurs anglais ont rapidement été supprimés hier soir et nous continuerons à prendre des mesures contre ceux qui enfreignent nos règles ».

« Rien ne résoudra ce défi du jour au lendemain, mais nous nous engageons à protéger notre communauté des abus », la société appartenant à Mark Zuckerberg, qui possède Instagram, a promis.

Aux côtés de la légende de Manchester United et du spécialiste de Sky Sports Gary Neville, le secrétaire à la Culture Oliver Dowden a rejoint d’autres voix appelant les géants des médias sociaux à mieux réguler certains utilisateurs et leurs abus.

Je partage la colère contre les abus racistes effroyables de nos joueurs héroïques. Les entreprises de médias sociaux doivent améliorer leur jeu pour y remédier et, si elles ne le font pas, notre nouveau projet de loi sur la sécurité en ligne les obligera à des amendes pouvant atteindre 10 % des revenus mondiaux. – Oliver Dowden (@OliverDowden) 12 juillet 2021

« Les entreprises de médias sociaux doivent améliorer leur jeu pour y remédier et, si elles ne le font pas, notre nouveau projet de loi sur la sécurité en ligne les obligera à des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial. » a-t-il tweeté, et ce n’est peut-être qu’en étant touché dans la poche que les entreprises prendront les mesures nécessaires.