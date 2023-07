Des émeutiers pillent un magasin d’armes à Marseille – médias

Plusieurs fusils auraient été volés dans un magasin d’armes lors de la quatrième nuit consécutive de troubles à travers la France

Marseille a connu vendredi certaines des pires violences, alors que des émeutiers ont pillé un magasin d’armes près du quartier du Vieux-Port, ont rapporté les médias français. Paris a déployé 45 000 policiers, véhicules blindés et hélicoptères pour apaiser les troubles provoqués par la mort d’un jeune homme dans une fusillade policière.

Plusieurs « armes de chasse » ont été volés dans le magasin de la rue d’Aubagne à Marseille avant que la police ne puisse intervenir et poster un garde à l’extérieur, a rapporté BFM TV. Une personne a été arrêtée avec un fusil de chasse volé. Les émeutiers n’ont pris aucune munition, selon des informations, citant une source policière.

Au moins 87 personnes ont été arrêtées dans la ville du sud de la France, où la police a tiré des gaz lacrymogènes sur des groupes de jeunes masqués et en maraude qui ont détruit des magasins et incendié des véhicules. Les émeutes ont poussé Pride Marseille à reporter l’événement LGBTQ prévu samedi.

Le maire de Marseille, Benoit Payan, a demandé au gouvernement d’envoyer des unités de police supplémentaires pour faire face aux violences et aux pillages.

Marseille, France. Les visuels se détériorent de jour en jour. J’espère que la ville survivra et que le reste de la #L’Europe  apprend. #FranceRiots pic.twitter.com/gFtXaqy9ET — Vartamaan (@shekharDev23) 30 juin 2023

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montreraient des attaques contre des commissariats de police à Ales, Lyon et Bonneuil, bien que le gouvernement n’ait encore officiellement confirmé aucune d’entre elles.

Les émeutes ont commencé mardi soir dans la banlieue parisienne de Nanterre, après qu’un policier a abattu Nahel M., 17 ans, lors d’un contrôle routier. Comme la mère de Nahel l’a demandé « vengeance, » les procureurs locaux ont rapidement arrêté et inculpé l’officier qui a tiré le coup de feu d’homicide. Cela n’a cependant pas empêché les manifestations de devenir de plus en plus violentes.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré vendredi soir qu’un total de 917 personnes avaient été arrêtées par la police jusqu’à présent. « Leur moyenne d’âge est de 17 ans », a déclaré Darmanin. « Un tiers d’entre eux sont des mineurs, dès l’âge de 13 ans. » Il a blâmé le manque de responsabilité parentale pour la violence en cours.

Le président Emmanuel Macron a écourté sa visite à Bruxelles vendredi matin pour tenir un conseil des ministres d’urgence.

L’équipe de France de football a publié une déclaration sur les réseaux sociaux via l’attaquant vedette Kylian Mbappe, appelant les émeutiers à se calmer. L’escouade « ne peut rester indifférent aux circonstances dans lesquelles cette mort inacceptable a eu lieu », et comprend le fond de la protestation, mais « ne peut pas approuver le formulaire, » disait le communiqué.

Deux syndicats de policiers français ont exigé la répression de la « horde sauvage » troublant la paix, avertissant le gouvernement qu’ils sont actuellement « faire la guerre » en son nom mais se retourneront contre Paris s’ils sont poignardés dans le dos par ceux qui souhaitent apaiser les émeutiers.

Darmanin a déployé plus de 45 000 policiers et gendarmes avant le week-end, soutenus par des drones, des hélicoptères et des véhicules blindés.