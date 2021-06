Des émeutiers incendient un poste de police en Colombie au milieu de deux mois de troubles en cours

Le bâtiment, situé dans la ville de Madrid, dans la région centrale de Cundinamarca, a été attaqué par une foule d’une trentaine de personnes lundi soir.

Les officiers se sont retirés après ce que les médias ont décrit comme un siège, qui a duré plus de cinq heures. Les émeutiers ont érigé des barricades et incendié des motos de patrouille avant d’incendier l’avant-poste de la police, a rapporté le site d’information Infobae.

Así quedó la estación de Policía del Sosiego à Madrid, Cundinamarca, luego de que fuera atacada por vándalos. Reportan varios uniformados heridos #VocesySonidospic.twitter.com/YFMVrnKjLP – BluRadio Colombie (@BluRadioCo) 29 juin 2021

Selon le magazine Semana, quatre officiers et trois civils ont été blessés. Cependant, la mairie de Madrid a publié un communiqué indiquant que 14 personnes avaient été blessées et plusieurs véhicules détruits. Les responsables ont déclaré que des ambulances avaient été vandalisées et que la vie des agents de santé était menacée.

« La violence et la destruction ne peuvent pas être normalisées. Qui ne rejette pas catégoriquement la violence la légitime », a déclaré le bureau du maire.

Des émeutes et des affrontements avec la police ont eu lieu lundi dans d’autres villes, dont la capitale du pays, Bogota, où huit bus ont été incendiés et six personnes arrêtées. A Facatativa, un tribunal a été incendié pour la deuxième fois depuis mai.

Se vivía una fuerte represión por parte del ESMAD hacia los manifestantes en Colombie #ADuqueLeDiría#ParoNacional29J#lafotoquesubipic.twitter.com/XqqupRW7fJ – Alejandra Ortega (@Alejandra96o) 29 juin 2021

El derecho a la libre protesta en Colombie te hace ser un objetivo militar. #ParoNacional28Jpic.twitter.com/PPj839AM7R – Jahfrann (@Jahfrann) 29 juin 2021

Este es el momento cuando los colegas de Red Alterna son agredidos por personas de negro sin identificación que parecen ser integrantes del ESMAD.#ParoNacional#ParoNacional29J#PrimeraLineaAsesina#NoCuentenConmigopic.twitter.com/Zje1FWsdy2 – Noticias Cartago (@NoticiasCartag) 29 juin 2021

#NoticiasW | En vidéos quedó registrado el momento en el que un uniformado del Esmad de la Policía agrede a un defensor de derechos humanos en la zona donde se registraban enfrentamientos en Popayán.También hay denuncias de ataques contra policías. Vidéo : Cortesia Tiempo Real pic.twitter.com/tlzp54jESr – W Radio Colombie (@WRadioColombia) 29 juin 2021

À Barranquilla, un groupe de manifestants a renversé une statue de Christophe Colomb vieille de près de 130 ans.

Hoy fue derrumbado el monumento a Cristóbal Colón en Barranquilla.La capital del Atlántico résiste et lucha también por resignificar la memoria histórica del país. #ParoNacional28Jpic.twitter.com/6g8Ky84VZh — Feliciano Valence 🌽 (@FelicianoValen) 28 juin 2021

Lundi a marqué deux mois depuis le début des manifestations massives et des grèves contre la politique du président Ivan Duque. Les troubles ont été déclenchés par une proposition de réforme fiscale désormais retirée.

Plus de 60 personnes sont mortes depuis le début des troubles, selon le médiateur colombien.

