Des émeutiers français écrasent une voiture enflammée dans la maison du maire alors que Macron déploie des forces spéciales et 719 arrêtés lors de la 5e nuit de chaos

Les émeutes SANS LOI se sont poursuivies dans une cinquième nuit en France la nuit dernière après le meurtre par la police d’un adolescent – ​​avec des bélier-raiders brisant une voiture en flammes dans la maison d’un maire.

Le président Emmanuel Macron a été contraint de déployer des commandos des forces spéciales alors que 719 personnes ont été arrêtées après le funérailles pour Nahel Merzouk, 17 ans, qui a été tuée par balle plus tôt cette semaine.

Les emblématiques Champs-Élysées ont vu des foules s’affronter avec des flics anti-émeutes armés de matraques qui ont écrasé les manifestants avec leurs boucliers.

Et dans le nord de Paris, des émeutiers ont déclenché des volées de pétards et allumé des barricades alors que la police ripostait avec des larmes gaz et des grenades assourdissantes.

Mais lors d’une attaque « ciblée » choquante, une voiture en feu a été conduite au domicile du maire de la banlieue parisienne de L’Haÿ-les-Roses pendant la nuit.

Le maire Vincent Jeanbrun a déclaré : « Hier soir, une étape importante a été franchie dans l’horreur et la honte.

« Ma femme et un de mes enfants ont été blessés. C’était une tentative de meurtre d’une lâcheté indescriptible.

LA VIOLENCE CONTINUE

Le ministère de l’Intérieur a insisté sur le fait que la violence de la nuit de samedi à dimanche était moins intense que la veille au soir.

Pourtant, des photos de la ville ont encore révélé une répression policière sévère alors que les autorités épinglaient les émeutiers au sol.

Les pires problèmes dans la nuit de samedi à dimanche se sont produits à Marseille, où la police a tiré des gaz lacrymogènes et mené des batailles de rue avec des jeunes dans le centre-ville jusque tard dans la nuit.

Les mairies et autres bâtiments publics ont érigé d’immenses barricades avec des barbelés après que les attaques se soient intensifiées ces derniers jours.

La plus grande bibliothèque de la ville de Metz a été filmée en train de brûler tard dans la nuit, provoquant une nouvelle indignation.

LA FRANCE « EN GUERRE »

Quelque 2 800 personnes ont été détenues au total depuis la mort de Nahel mardi.

Environ 45 000 policiers ont été déployés à travers le pays pour une deuxième nuit – tandis que des commandos des forces spéciales ont également été enrôlés.

Cela est venu alors qu’un rapport de renseignement de la police divulgué décrivait les officiers comme étant « en guerre contre des hordes sauvages de vermine ».

Deux syndicats de policiers menaçaient de se révolter si le gouvernement d’Emmanuel Macron ne rétablissait pas l’ordre.

« Aujourd’hui, la police est au combat parce que nous sommes en guerre », indique le rapport. « Demain, nous entrerons dans la résistance et le gouvernement devrait en être conscient. »

BRITS « RESTEZ À L’ÉCART »

Les troubles de rue sans précédent ont forcé le ministère britannique des Affaires étrangères à avertir pour la première fois les touristes britanniques des dangers de voyager en France.

Ils ont mis à jour leurs conseils de voyage vendredi, exhortant les voyageurs à surveiller les rapports et à éviter les points chauds.

Le conseil disait : « Depuis le 27 juin, des émeutes ont eu lieu dans toute la France. Beaucoup sont devenus violents. Les magasins, les bâtiments publics et les voitures en stationnement ont été ciblés.

« Vous devez surveiller les médias, éviter les zones où se déroulent des émeutes, vérifier les derniers conseils des opérateurs lors de vos déplacements et suivre les conseils des autorités. »

Des centaines de milliers de Britanniques sont susceptibles de se trouver en France en ce moment, étant donné le nombre de millions de personnes qui visitent le pays chaque année – 13 millions en 2018 rien qu’au Royaume-Uni.

CRISE MACRONIQUE

L’impopulaire Macron – confronté à la pire crise en France depuis les manifestations des gilets jaunes de 2018 – a reporté une visite d’État en Allemagne qui devait commencer aujourd’hui pour faire face à la crise croissante.

Le ministre français de la Justice, Dupond-Moretti, a averti que les jeunes qui partagent des appels à la violence sur Snapchat ou d’autres applications pourraient faire l’objet de poursuites judiciaires.

« Le bilan de la nuit tient en un mot : apocalyptique », a déclaré vendredi soir Rudy Manna, du syndicat de police des Bouches-du-Rhône.

« On a eu des scènes de guérilla dans le centre de Marseille, les quartiers nord ont aussi été touchés par des pillages, des incendies de véhicules et de poubelles. »

FUNÉRAILLES DE LA VICTIME

Le chauffeur-livreur franco-algérien Nahel a été inhumé hier lors d’une cérémonie islamique dans sa ville natale de Nanterre, en banlieue parisienne.

Des centaines de personnes se tenaient le long de la route menant au cimetière perché pour rendre hommage à l’adolescent alors que les personnes en deuil portaient son cercueil blanc d’une mosquée au lieu de sépulture.

La vidéo de son meurtre brutal montrait deux officiers à la fenêtre de la voiture, l’un avec son arme pointée sur le conducteur alors qu’il menaçait de « lui mettre une balle dans la tête » avant d’ouvrir le feu.

La maman en deuil de Nahel, Mounia, a dit : « Qu’est-ce que je vais faire maintenant ? Je lui ai tout consacré.

« Je n’en ai qu’un, je n’ai pas 10 enfants. Il était ma vie, mon meilleur ami.

Sa grand-mère a fait écho à son chagrin en ajoutant : « Je ne leur pardonnerai jamais.

« Mon petit-fils est mort, ils ont tué mon petit-fils. Nous ne sommes pas contents du tout, je suis contre le gouvernement.

Treize personnes qui n’ont pas respecté les contrôles routiers ont été tuées par balle par la police française l’année dernière, et trois autres cette année.

