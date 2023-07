Des émeutiers en France ciblent le domicile du maire lors de la 5e nuit de manifestations

Le maire d’une banlieue parisienne a déclaré que sa maison avait été percutée par un véhicule et incendiée alors que sa femme et ses enfants dormaient à l’intérieur pendant les troubles qui ont secoué le pays depuis qu’un policier a abattu un adolescent mardi.

Vincent Jeanbrun, maire de la banlieue sud de L’Hay-les-Roses, a déclaré que sa femme et l’un de leurs deux jeunes enfants avaient été blessés alors qu’ils s’enfuyaient dimanche matin.

Jeanbrun, du parti conservateur Les Républicains, n’était pas chez lui à ce moment-là mais à la mairie pour surveiller les violences. La mairie a été la cible d’attaques pendant plusieurs nuits depuis la fusillade et a été protégée par des barbelés et des barricades.

« A 1h30 du matin, alors que j’étais à la mairie comme les deux nuits précédentes, des gens ont fait irruption chez moi avant d’allumer un feu pour incendier ma maison où dormaient ma femme et mes deux jeunes enfants », raconte Jeanbrun. sur son compte Twitter.

« En tentant de les protéger et en fuyant les assaillants, ma femme et un de mes enfants ont été blessés.

Des policiers patrouillent devant l’Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées à Paris samedi soir. (Christophe Ena/Associated Press)

Jeanbrun a déclaré que l’attaque représentait une nouvelle étape « d’horreur et d’ignominie » dans les troubles et a exhorté le gouvernement à imposer l’état d’urgence.

Le procureur local a déclaré aux journalistes qu’une enquête pour tentative de meurtre avait été ouverte. Aucun suspect n’a été arrêté.

Le procureur a déclaré que la femme avait été blessée alors qu’elle s’enfuyait par l’arrière-cour de la maison.

Alors que la nuit tombait samedi sur la capitale française, une petite foule s’est rassemblée sur les Champs-Élysées pour protester contre les violences policières et la mort par balle de l’adolescent connu publiquement sous son prénom, Nahel, mais ils ont été accueillis par des centaines d’officiers avec des matraques et des boucliers. gardant l’avenue et ses boutiques.

Dans un quartier moins chic du nord de Paris, des manifestants ont déclenché des pétards et allumé des barricades en feu alors que la police ripostait avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes.

REGARDER | Des manifestations à l’échelle nationale poussent la France en mode crise: Des manifestations à l’échelle nationale poussent la France en mode crise Des milliers d’officiers ont été déployés à travers la France pour tenter de réprimer une autre nuit de violentes manifestations qui ont suivi la fusillade mortelle d’un adolescent par la police.

Des escarmouches ont éclaté dans la ville méditerranéenne de Marseille mais sont apparues moins intenses que la nuit précédente, selon le ministère de l’Intérieur. Un contingent de police renforcé y a arrêté 55 personnes.

Les arrestations à l’échelle nationale étaient inférieures à celles de la veille. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a attribué cela à « l’action résolue des forces de sécurité ». La police a procédé à 719 arrestations dans tout le pays dimanche matin.

Plus de 3 000 personnes ont été détenues au total depuis la mort de Nahel. Le déploiement massif de la police a été bien accueilli par certains habitants effrayés des quartiers ciblés et des commerçants dont les magasins ont été saccagés – mais il a encore frustré ceux qui considèrent le comportement de la police comme le cœur de la crise actuelle en France.