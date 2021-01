Des émeutiers de la MAGA ont répandu leur propre POO dans le Capitole américain

Certains des émeutiers de la foule MAGA qui ont pris d’assaut le Capitole américain ont répandu leur propre caca dans tout le bâtiment et ont laissé des « empreintes » brunes dans leur sillage.

Les membres du personnel du sénateur Chuck Schumer ont découvert jeudi que des émeutiers avaient déféqué dans le Capitole, a déclaré une source au New York Daily News.

On pense qu’ils ont déféqué dans l’une des salles de bain après avoir pénétré dans le Capitole avant de « traquer » leurs excréments dans plusieurs couloirs du bâtiment.

Des empreintes brunes ont été trouvées dans certaines parties des couloirs du Capitole.

« Il semblait qu’ils l’avaient suivi », a déclaré la source.

Les excréments laissés derrière n’étaient que quelques-uns des dégâts importants causés par la foule lorsqu’ils ont pris d’assaut le Capitole lors d’un siège violent qui a fait cinq morts, dont un policier du Capitole qui aurait été frappé à la tête avec un extincteur au cours émeute.

Des images déchirantes montrent des fenêtres brisées, des statues couvertes de graffitis et des taches de gaz lacrymogène tapissant les murs du bâtiment historique.

Des sacs remplis de zipties, de balles, d’empreintes de pas sales et de meubles renversés ont été vus dispersés à travers la législature américaine.

Le Capitole a subi des dommages importants alors que des hordes d’émeutiers ont enfoncé des portes et grimpé sur des échafaudages pour y entrer.

Le bureau de Nancy Pelosi a également été vandalisé, avec des tirages au sort et des papiers éparpillés sur le sol. Plusieurs manifestants ont téléchargé des photos sur les réseaux sociaux d’eux posant pour des selfies à son bureau.

Le déchaînement qui a choqué le monde et laissé le pays à la dérive a forcé la démission de trois hauts responsables de la sécurité du Capitole pour ne pas avoir mis fin à la brèche.

Cela a conduit les législateurs à exiger un examen des opérations et un briefing du FBI sur ce qu’ils ont appelé une «attaque terroriste». Cela conduit également à une évaluation plus large du mandat de Trump et de ce qui va suivre pour une nation déchirée.

Les manifestants ont été exhortés par Trump lors d’un rassemblement près de la Maison Blanche à se rendre au Capitole où les législateurs devaient confirmer la victoire présidentielle de Biden.

La foule a rapidement franchi les barrières de la police, brisé les fenêtres et a défilé dans les couloirs, envoyant les législateurs se cacher.

Un manifestant, le vétéran de l’US Air Force Ashli ​​Babbitt, a été abattu par la police du Capitole, et il y a eu des dizaines d’arrestations.

Trois autres partisans de Trump sont décédés après des « urgences médicales » liées à la brèche.

L’officier de police du Capitole Brian D. Sicknick est décédé plus tard des blessures qu’il a subies pendant l’épreuve. La police du Capitole a déclaré dans un communiqué que Sicknick avait été mortellement blessé «alors qu’il s’engageait physiquement avec des manifestants».

On pense qu’un manifestant l’a frappé à la tête avec un extincteur.

Sicknick, comme ceux de la foule, était un partisan de Trump, selon ses pages de médias sociaux.