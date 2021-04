Des policiers ont été attaqués et une voiture a été incendiée lors d’une huitième nuit de violence à Belfast.

Les dirigeants d’Irlande du Nord ont appelé au calme après que la violence a de nouveau éclaté la nuit dernière à Tiger Bay, une zone loyaliste du nord de Belfast avec des fourgonnettes anti-émeute et des chiens policiers à la remorque.

Des flammes et de la fumée s’élevant d’une voiture ont incendié lors de manifestations alors que des émeutiers lançaient des bombes à essence, des feux d’artifice et des pierres sur la police de Belfast Crédits: Getty

Un émeutier loyaliste pulvérise une substance vers les lignes de police dans la région de Tigers Bay au nord de Belfast Crédit: AP

La police a été attaquée dans le nord de Belfast lors de troubles hier soir à Tiger’s Bay Crédit: Pacemaker

Un émeutier est vu tenant un objet enflammé Crédit: Pacemaker

Certains officiers ont été attaqués, avec des missiles tels que des pierres et des bouteilles lancées sur eux, et des rapports faisant état de bombes à essence.

Une forte présence policière est restée dans la zone pendant la nuit, avec des informations selon lesquelles des pierres ont également été lancées sur des flics dans le quartier nationaliste voisin de New Lodge.

Un témoin oculaire a déclaré: «La pire chose que j’ai vue était une voiture qui avait été volée dans une rue voisine et allumée en feu.

«Puis quelqu’un l’a conduit et a sauté en laissant la voiture entrer en roue libre dans la barricade de la police.

«Il y avait des plans de manifestations dans toute la ville, mais ils ont été annulés en raison de la mort du prince Philip.

« Cependant, il semblait qu’une foule s’était rassemblée à Tiger Bay, puis des problèmes se sont ensuivis. On a vu des jeunes avoir été jetés de maçonnerie et de bombes à essence. »

Le surintendant principal du PSNI, Muir Clarke, a déclaré: « Nous ferions appel au calme dans la région et demandons à quiconque a une influence quelconque dans les communautés, veuillez utiliser cette influence pour nous assurer que les jeunes ne sont pas pris dans la criminalité et qu’ils sont gardés en sécurité et à l’écart de mal ce soir. «

Un émeutier se place devant un officier Crédit: AP

Un témoin oculaire a déclaré qu’une voiture avait été volée dans une rue voisine et incendiée Crédits: Getty

La police prend des mesures de sécurité et a déployé des canons à eau alors que des émeutiers lançaient des bombes à essence, des feux d’artifice et des pierres sur les agents Crédits: Getty

Il a marqué la huitième nuit de troubles à Belfast Crédits: Getty

Cela s’est produit alors que les dirigeants loyalistes avaient exhorté la communauté à ne pas participer aux manifestations la nuit dernière après la mort du duc d’Édimbourg.

Les panneaux affichés à Lanark Way, le théâtre d’une grande partie des troubles de ces derniers jours, indiquaient: « Nous demandons à toutes les manifestations PUL (protestantes, unionistes, loyalistes) d’être reportées en signe de respect envers la reine et la famille royale.

« L’opposition continue au protocole du NI et toutes les autres injustices contre la communauté PUL se reproduiront après la période de deuil. »

Belfast a été secouée par des scènes violentes cette semaine au milieu de tensions sur le protocole d’Irlande du Nord, qui a vu une frontière commerciale imposée dans la mer d’Irlande.

Les syndicalistes sont également furieux après que les autorités aient choisi de ne pas poursuivre les dirigeants nationalistes du Sinn Fein pour avoir assisté aux funérailles importantes l’an dernier d’un ancien chef paramilitaire en violation des restrictions de Covid.

Hier, des émeutiers ont été bombardés de canons à eau après des feux d’artifice et des bombes à essence ont été lancées sur la police.

Le Premier ministre Boris Johnson et le Taoiseach Micheal Martin ont lancé un appel conjoint au calme après des jours de troubles dans des zones principalement loyalistes au cours de la semaine dernière.

L’administration du président américain Joe Biden a également exprimé son inquiétude et a appelé au calme.

Plus tôt, la vice-première ministre Michelle O’Neill a fait part de son inquiétude quant au fait que la violence de ces derniers jours se poursuivra tout au long du week-end.

Le vice-président du Sinn Fein a déclaré: « Je m’inquiète pour le week-end à venir. Nous devons tous être très prudents et essayer très consciemment de faire tout ce que nous pouvons pour empêcher que cela se produise.

« J’espère et j’exhorte tous les jeunes à ne pas s’engager, à ne pas se laisser utiliser ou manipuler de quelque manière que ce soit, et à rester en dehors de la rue, à rester à la maison et à rester en sécurité. »