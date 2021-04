La police a déployé de la cavalerie et utilisé des flashbangs pour disperser les manifestants dans la ville de Jaffa, près de Tel Aviv, où un rabbin a été battu par des habitants alors qu’il recherchait un nouvel endroit pour une yeshiva qu’il dirige.

La police anti-émeute a tiré des grenades flashbang pour disperser la foule, qui mettait le feu aux conteneurs à ordures et brisait les vitres des véhicules garés.

יפו כרגע היא זירת קרב. המון רימוני הלם נזרקו פה לעבר המפגינים שירו ​​מוקדם יותר זיקוקים לעבר השוטרים. המשטרה רצה בישור קו לאורך רחוב יפת כדי לפנות את המפגינים pic.twitter.com/gUqGtnkQ82 – Bar Peleg (@bar_peleg) 18 avril 2021

Des officiers à cheval ont patrouillé dans les rues où les émeutiers tentaient d’ériger des barricades de fortune et y ont ensuite incendié.

כאן בתיעוד של צלם הארץ עופר וקנין ניתן לראות את ניב, בחור שהותקף היום תוך כדי המהומות וחולץ לדבריו על ידי שני מקומיים. שמשות רכבו נופצו והוא הוכה pic.twitter.com/Y7qAlV7DGu – Bar Peleg (@bar_peleg) 18 avril 2021

Des manifestations ont éclaté peu de temps après le rabbin Eliyahu Mali, le chef du Shirat Moshe Hesder Yeshiva, une école religieuse, a été attaquée en plein jour dans une rue de la ville mixte judéo-arabe adjacente à Tel Aviv. La photo présumée de l’attaque, qui montre un homme donnant des coups de pied au rabbin tandis qu’un autre homme lève le poing de manière agressive, a circulé sur les réseaux sociaux.

Yafa’da Haham Eliyahu Mali ve yeshiva’nın yöneticisi Moshe Shandovitz saldırıya uğradı. İki şüpheli tutuklandı. Sonra olaylar patladı .. Hala gerginlik sürüyor .. https://t.co/UjgH73hEU3 pic.twitter.com/LLaqR4o3nr – Ejder diyorlar .. (@BilgiselArsiv) 18 avril 2021

Selon les médias israéliens, le Mali et un associé étaient à la recherche d’un appartement pour abriter la yeshiva. Ils seraient entrés dans un bâtiment pour inspecter la propriété, où ils ont ensuite été encerclés par des résidents arabes hostiles qui ont commencé à crier et leur ont ordonné de partir. C’est à ce moment que le Mali a été battu. Le rabbin n’a pas eu besoin d’être hospitalisé pour ses blessures, a rapporté le Times of Israel.

Le journal Haaretz a cité la police disant que deux personnes dans la trentaine avaient été arrêtées en lien avec l’attaque. Ils auraient loué actuellement des appartements dans le bâtiment où le rabbin a été agressé.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé les violences contre le rabbin et a remercié la police d’avoir rapidement appréhendé les suspects. Le chef du bloc de droite Yamina, Naftali Bennett a appelé l’attaque «Une honte nationale.»

La communauté arabe de Jaffa a organisé une contre-manifestation en scandant «Colons sortis», car certains habitants voient les discussions sur la vente du bâtiment à un propriétaire de yeshiva comme une tentative de pousser les Palestiniens à sortir, selon Haaretz.

