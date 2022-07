Des émeutes éclatent alors que le président fuit le pays

Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa s’est enfui aux Maldives à bord d’un avion militaire

Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa s’est enfui mercredi aux Maldives. Son départ a exaspéré les manifestants de Colombo, qui se sont révoltés en apprenant que le Premier ministre Ranil Wickremesinghe – qu’ils veulent également chasser du pouvoir – avait été nommé chef par intérim.

Le bureau de Rajapaksa a annoncé aux premières heures de la matinée que le président assiégé était sorti du pays à bord d’un avion militaire, un jour après que le personnel de l’aéroport international Bandaranaike de Colombo eut refusé de tamponner son passeport pour la sortie. On pense qu’il se rendra plus loin à Dubaï et qu’il devrait officiellement démissionner plus tard mercredi.

Bien que Wickremesinghe ait été nommé président par intérim, les manifestants ont exigé qu’il démissionne immédiatement pour faire place à un gouvernement intérimaire et, éventuellement, à de nouvelles élections.

Des foules de manifestants ont pris d’assaut la maison de Wickremesinghe, qu’ils avaient déjà incendiée ce week-end. Le radiodiffuseur public Rupavahini du Sri Lanka a cessé d’émettre alors que les manifestants prenaient possession du bâtiment.

#REGARDEZ | Sri Lanka : Images intérieures des locaux du bureau du Premier ministre sri-lankais à Colombo après qu’il a été pris d’assaut par des manifestants pic.twitter.com/nEoc9zsoBk — ANI (@ANI) 13 juillet 2022

Wickremesinghe a répondu en déclarant l’état d’urgence, alors que la police devant sa résidence et au parlement du pays a tiré des gaz lacrymogènes sur la foule de manifestants.

Sous la direction de Rajapaksa, le Sri Lanka a été conduit à la faillite, en défaut sur ses dettes étrangères en mai et en introduisant le rationnement du carburant plus tôt ce mois-ci. La tourmente économique a été imputée à une perte de revenus touristiques due à la pandémie de coronavirus et à une interdiction des engrais chimiques motivée par le climat qui a réduit de moitié la production agricole du pays en quelques mois.

Le gouvernement de Rajapaksa a répondu à la hausse des coûts en imprimant plus d’argent, accélérant encore l’inflation. Parallèlement, les réductions d’impôts ont privé le Sri Lanka des revenus vitaux nécessaires pour importer de la nourriture, du carburant et des médicaments.