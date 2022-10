Des émeutes de football d’horreur font au moins 127 morts, dont des enfants et des policiers, après la tempête des supporters

Les émeutes de football HORREUR ont fait au moins 127 morts, dont des enfants et des policiers, après que les fans ont pris d’assaut le terrain.

Les supporters de l’Arema FC ont envahi leur terrain lorsque l’équipe s’est inclinée 3-2 à domicile face à ses rivaux du derby au stade Kanjuruhan en Indonésie.

Au moins 127 personnes, dont des enfants et des policiers, ont été tuées dans une émeute de football Crédit : Twitter

Les supporters de l’Arema FC ont pris d’assaut le terrain après que l’équipe ait perdu 3-2 face à ses rivaux amers Crédit : Twitter

Les émeutes se sont poursuivies dans les rues après le match Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

La police anti-émeute a lancé des gaz lacrymogènes et chargé des supporters Crédit : Twitter

La police anti-émeute a lancé des gaz lacrymogènes et matraqué les supporters pour disperser la foule en délire.

Des images déchirantes montraient des spectateurs incontrôlables grimpant par-dessus des clôtures alors qu’ils tentaient d’échapper à la fumée.

Un autre clip publié en ligne semblait montrer les couloirs d’un hôpital voisin bordé de cadavres.

Les rapports locaux suggèrent que les installations médicales ont eu du mal à faire face à l’afflux de fans battus, faisant monter en flèche le nombre de morts.

Akhmad Hadian Lukita, président de PT Liga Indonesia Baru (LIB), a déclaré que les responsables de la ligue étaient “préoccupés et regrettent profondément cet incident”.

“Nous partageons nos condoléances et espérons que ce sera une leçon précieuse pour nous tous”, a-t-il déclaré.

Tous les matchs restants de la BRI Liga 1 seront suspendus pendant une semaine tandis que la FA indonésienne a confirmé qu’Arema n’organiserait plus de matchs pour le reste de la saison.

L’Association de football d’Indonésie (PSSI) a déclaré qu’elle ouvrirait une enquête sur ce qui s’est passé après le match.

M. Lukita a déclaré: “Nous avons annoncé la décision après avoir reçu une instruction du président de PSSI. Nous faisons cela pour tout respecter et en attendant le processus d’enquête de PSSI.”

Le président général Mochamad Iriawan a déclaré: “PSSI regrette les actions des supporters d’Aremania au stade Kanjuruhan.

“Nous sommes désolés et présentons nos excuses aux familles des victimes et à toutes les parties pour l’incident. Pour cela, PSSI a immédiatement formé une équipe d’enquête et est immédiatement partie pour Malang.”

Arema a rapidement pris les devants 2-0 contre ses rivaux Persebaya Surabaya avant que l’équipe visiteuse ne leur glisse deux buts à la mi-temps et un troisième en seconde période.

La perte était trop pour les fans d’Arema qui ont pris d’assaut le terrain en signe de protestation.

La police anti-émeute est intervenue pour disperser les hooligans avec des larmes et a chargé avec des boucliers et des matraques.

La police a repoussé les fans dans les gradins et a été aperçue en train de les frapper avec leurs matraques et de donner des coups de pied aux autres.

Un policier a été vu en train de faire du judo en train de donner des coups de pied à un spectateur dans le dos.

Les fans ont alors commencé à se piétiner les uns les autres alors qu’ils fuyaient pour leur sécurité.

D’autres images montraient des voitures de police incendiées sur le terrain et des émeutes à l’extérieur dans les rues après la fin du match.

Le point de vente local Kompas affirme que les gaz lacrymogènes ne se sont pas dispersés, entraînant un essoufflement et une perte de conscience.

Le compte Twitter officiel de Persebaya a publié: “La famille élargie de Persebaya pleure profondément la mort après le match Arema FC contre Persebaya. Aucune vie ne vaut le football.

“Nous prions pour les victimes et que les familles laissées pour compte reçoivent de la force.”