Les flics du RIOT ont tiré des gaz lacrymogènes et des canons à eau alors que des voitures étaient incendiées et des magasins pillés lorsque des manifestants anti-lockdown se sont déchaînés à travers les Pays-Bas.

Des centaines de personnes ont été arrêtées alors que la police affrontait des foules de jeunes lanceurs de missiles qui ont incendié des véhicules à Eindhoven et Rotterdam et ont provoqué des troubles majeurs dans la capitale Amsterdam.

Un maire néerlandais a déclaré que les émeutes scandaleuses avaient laissé le pays au bord de la « guerre civile » alors qu’il qualifiait les fauteurs de troubles de « l’écume de la terre ».

À Haarlem, des vandales ont déclenché un grand incendie dans une rue et d’autres villes ont été secouées par des troubles avant et après le couvre-feu du coronavirus de 21 h 00 à 4 h 30.

C’était la troisième nuit de troubles à travers les Pays-Bas initialement déclenchés par des manifestations contre les mesures de verrouillage du pays contre les coronavirus.

Alors que l’obscurité tombait, les émeutiers ont ciblé les flics avec des feux d’artifice alors qu’ils affrontaient les rues des villes.

La police de la ville portuaire de Rotterdam a utilisé un canon à eau et des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser une foule d’émeutiers qui avaient déjà pillé plusieurs magasins.

« Malheureusement, nous avons vu les mêmes choses que la nuit dernière », a déclaré le chef de la police locale Willem Woelders.

Il a déclaré qu’environ 70 émeutiers avaient été arrêtés et que la police avait utilisé des gaz lacrymogènes dans la ville de Haarlem, dans l’ouest du pays, ainsi qu’à Rotterdam.

La police de Rotterdam a déclaré que des jeunes de la région étaient descendus dans les rues pour se confronter à la police.

La police de la ville de Den Bosch, dans le sud du pays, a déclaré que des magasins y avaient également été pillés et que la police anti-émeute tentait toujours de rétablir l’ordre.

Le Premier ministre Mark Rutte a déclaré: «C’est inacceptable – cela n’a rien à voir avec des protestations. C’est de la violence criminelle et c’est ainsi que nous allons la traiter.

M. Rutte a déclaré que le couvre-feu était essentiel pour faire baisser les taux de covid et resterait en place malgré le chaos.

Lundi soir, la police de Rotterdam a été laissée en train de balayer du verre brisé jonchant les rues.

La force a tweeté que « le calme revient lentement, mais l’atmosphère est toujours sombre ».

Les fans de football de Willem II sont descendus dans les rues de Tilburg pour « protéger leur ville » contre les émeutiers, rapporte le site d’information local Brabants Dagblad.

Dans la ville méridionale de Geleen, la police a tweeté que des jeunes du centre-ville lançaient des feux d’artifice sur leurs agents.

La police anti-émeute a ensuite été vue en train de charger des manifestants à La Haye.

Les médias néerlandais ont rapporté des appels sur les réseaux sociaux à de nouvelles violences alors même que le pays lutte pour contenir les nouvelles infections, hospitalisations et décès à coronavirus.

La police de la ville méridionale de Goes et de la province de la Hollande septentrionale a déclaré avoir détenu des personnes soupçonnées d’utiliser les médias sociaux pour appeler à plus de problèmes.

Le pire a été la ville d’Eindhoven, dans le sud du pays, où la police a affronté des centaines d’émeutiers qui ont incendié une voiture, lancé des pierres et des feux d’artifice sur des agents, brisé des vitres et pillé un supermarché de sa gare.

« Ma ville pleure, et moi aussi », a déclaré le maire de la ville, John Jorritsma, aux journalistes lors d’une conférence de presse émouvante.

Il a qualifié les émeutiers de «la racaille de la terre» et a ajouté: «Je crains que si nous continuons sur cette voie, nous nous dirigeons vers la guerre civile».

La police d’Amsterdam a arrêté 190 personnes au milieu d’émeutes lors d’une manifestation interdite dimanche.

Les émeutes ont coïncidé avec le premier week-end d’un nouveau couvre-feu national contre les coronavirus, mais les dirigeants locaux ont souligné que la violence n’était pas le travail de citoyens soucieux de leurs libertés civiles.

« Ces manifestations sont détournées par des gens qui ne veulent qu’une chose et c’est l’émeute », a déclaré Hubert Bruls, maire de la ville de Nimègue. Op1.

Nimègue était l’une des nombreuses villes à avoir publié des décrets d’urgence donnant à la police des pouvoirs supplémentaires pour éloigner les gens de certains endroits au milieu des informations faisant état de possibles émeutes.

Dimanche, des émeutiers ont lancé des pierres contre les fenêtres d’un hôpital de la ville d’Enschede, dans l’est du pays.

Et samedi soir, des jeunes du village de pêcheurs d’Urk ont ​​incendié un centre de test de coronavirus.

La police de la province méridionale du Limbourg a déclaré que la police militaire avait été envoyée en renfort dans deux villes.

Les Pays-Bas ont enregistré plus de 13 600 décès par virus confirmés au cours de la pandémie.

Le gouvernement a introduit ses mesures les plus sévères depuis le début de la pandémie – y compris le premier couvre-feu nocturne depuis la Seconde Guerre mondiale. Toute personne surprise en train de le violer encourt une amende de 84 £.

Les bars et restaurants du pays sont fermés depuis octobre, tandis que les écoles et les magasins non essentiels ont fermé le mois dernier.