Des embouteillages mortels au sommet signalent un danger pour les grimpeurs

Les grimpeurs doivent traverser des embouteillages épais, un camp de base sale et tentaculaire – et de plus en plus, la mort – tout en essayant d’atteindre le point chaud d’Instagram le plus haut du monde.

Une attention renouvelée est portée aux conditions de surpeuplement sur le mont Everest, où deux alpinistes portés disparus seraient morts cette semaine après l’effondrement d’une partie d’une crête glacée.

Réseaux sociaux vidéos semblent montrer une file de centaines d’alpinistes bloqués à la suite de l’incident tragique de mardi au cours duquel l’alpiniste britannique Daniel Paterson, 39 ans, et son guide népalais Pas Tenji Sherpa, 23 ans, ont été traînés sur le flanc de la montagne après un morceau de roche durcie. la neige surplombant le bord d’une falaise est tombée soudainement, la BBC a rapporté.

L’alpiniste britannique Daniel Paterson serait mort après l’effondrement d’une corniche sur le mont Everest cette semaine. Instagram / @danpatwcf

Les clips n’étaient que quelques-unes des dizaines d’images d’une heure de pointe apparemment constante arrivant au sommet du monde. Plus d’un clip sur X ces derniers mois montre des grimpeurs criant alors qu’ils regardent des cadavres glisser près d’eux.

Paterson et Tenji faisaient partie d’un groupe de 15 personnes qui avaient atteint le sommet du plus haut sommet du monde, culminant à 29 032 pieds. Ils étaient toujours portés disparus samedi.

Lors d’un autre incident, l’alpiniste kenyan Joshua Cheruiyot Kirui, 40 ans, a été retrouvé mort et son guide Nawang Sherpa, 44 ans, est toujours porté disparu après avoir disparu de la montagne mercredi.

« L’Everest ; l’endroit le plus haut, le plus sale et le plus controversé de la Terre », a écrit The Northerner sur X. « Les humains contournent les cadavres, laissant les gens mourir, ignorant les appels à l’aide, rendant l’endroit le plus sale avec la pollution et les déchets humains ; tout cela pour la gloire du sommet. Quand est-ce que ça va s’arrêter ?!”

L’alpiniste indien Rajan Dwivedi, qui a réussi à gravir l’Everest à 6 heures du matin le 19 mai, a écrit sur Instagram que « le mont. L’Everest n’est pas une blague, c’est en fait une ascension assez sérieuse. »

Des vidéos montrent les embouteillages apparemment interminables au mont Everest. @everester.raj / Instagram

« Je crois que jusqu’à présent (plus de) 7 000 ont atteint le sommet depuis la première ascension en mai 1953. Beaucoup se retrouvent avec des morsures de gel, une cécité des neiges et divers types de blessures qui ne sont comptabilisées dans aucune base de données », a-t-il écrit dans un article comprenant v.idée de la ligne sans fin et serpentante de grimpeurs qui montent et redescendent alors qu’ils s’emparaient de l’une des rares fenêtres météorologiques.

« Cette vidéo capturée montre [sic] ce à quoi nous sommes confrontés sur une seule ligne de câble et la négociation des échangeurs pendant le trafic en amont et en aval ! La raison principale est la fenêtre météo pour éviter les violents courants-jets de croisière qui pourraient atteindre 100-240 mph !! Pour moi, la descente était un cauchemar et épuisant alors qu’une énorme file de grimpeurs arrivait pour maximiser la fenêtre météo.

La surpopulation sur l’Everest est un problème depuis des années, mais la plus grande montagne du monde est devenue une préoccupation croissante pour les autorités ces dernières années.

La popularité de l’Everest n’a pas faibli, malgré les fréquents accidents et décès sur la montagne.

La saison est actuellement à son apogée – avec des centaines de grimpeurs serrés côte à côte le long de Hillary Step.

Guide d’alpinisme Vinayak Jaya Malla j’ai été témoin de l’effondrement de la corniche la semaine dernière après avoir réussi à atteindre le sommet puis à redescendre.

« Après le sommet, nous avons traversé le Hillary Step, la circulation avançait lentement puis soudain une corniche s’est effondrée quelques mètres devant nous. Il y avait aussi une corniche sous nous. Malla a écrit. «Lorsque la corniche s’est effondrée, quatre grimpeurs ont failli périr mais ont été attachés à la corde et se sont auto-sauvés. Malheureusement, deux grimpeurs sont toujours portés disparus. Nous avons essayé de traverser mais c’était impossible à cause du trafic sur la ligne fixe.

« De nombreux grimpeurs étaient coincés dans la circulation et l’oxygène commençait à manquer. J’ai pu commencer à tracer un nouvel itinéraire pour que le trafic descendant recommence à se déplacer lentement.

Dwivedi a déclaré avoir des « sentiments mitigés » après l’ascension.

« J’ai vu de nombreux grimpeurs dans une situation assez précaire accrochés à la corde et leurs Sherpas luttant pour les tirer vers le bas », a-t-il écrit, ajoutant avoir vu certains grimpeurs dans un « état somnolent/zombie ».

« Ils tremblaient et pleuraient, provoquant un embouteillage », a-t-il déclaré.











