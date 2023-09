Des élus colombiens facturent des millions pour des colis destinés à guider les migrants vers la frontière américaine, selon un rapport

Les politiciens locaux auraient facturé de grosses sommes d’argent par mois pour aider les migrants à traverser une partie de la jungle entre la Colombie et le Panama connue sous le nom de Darien Gap, déplaçant jusqu’à présent cette année ce qui est estimé à des centaines de milliers de personnes vers le nord, vers les États-Unis. Frontière du Mexique.

Le New York Times a rapporté jeudi qu’au lieu que des trafiquants d’êtres humains clandestins contournent les autorités, des hommes politiques, des hommes d’affaires et des dirigeants élus de Colombie ont ouvertement facturé des millions de dollars par mois pour des colis promettant de transporter des migrants via Darien Gap. Ceci malgré le fait que l’administration Biden et les gouvernements de Colombie et du Panama se sont engagés plus tôt cette année à freiner le schéma migratoire massif à travers cette région.

« Nous avons tout organisé : les bateliers, les guides, les porteurs de sacs », a déclaré au Times Darwin Garcia, membre élu du conseil communautaire et ancien conseiller municipal d’Acandi, une municipalité colombienne à l’entrée de la jungle.

LE NOMBRE DE MIGRANTS TRAVERSANT DARIEN GAP ÉTABLIT UN NOUVEAU RECORD, MALGRÉ LES EFFORTS AMÉRICAINS

Le secteur de la migration est géré par des membres du conseil d’administration comme Garcia, élus par la communauté. Elle opère par l’intermédiaire d’une organisation à but non lucratif enregistrée, créée par le président du conseil d’administration et sa famille, connue sous le nom de Fondation New Light Darien, qui gère l’ensemble de la route allant d’Acandí à la frontière avec le Panama, a rapporté le Times.

La fondation fixe les prix du voyage, collecte les taxes et gère de grands campings au milieu de la jungle. Selon le Times, le groupe a embauché plus de 2 000 guides locaux et porteurs de sacs à dos, organisés en équipes portant des T-shirts numérotés de différentes couleurs. Les migrants paient pour différents « services », notamment le guide de base de 170 dollars et le forfait de sécurité jusqu’à la frontière.

« Comme un billet pour Disney », a déclaré au Times Renny Montilla, 25 ans, ouvrier du bâtiment vénézuélien, lorsqu’un « conseiller » lui a enroulé deux bracelets autour des poignets comme preuve de paiement.

Garcia a décrit l’afflux croissant de migrants désespérés d’atteindre les États-Unis comme « la meilleure chose qui pouvait arriver » à cette ville pauvre.

Son frère cadet, Luis Fernando Martinez, président d’une association touristique locale et principal candidat à la mairie d’Acandi, a défendu son entreprise auprès du Times, présentant l’industrie comme la seule chose rentable pour la ville qui « n’avait pas de stratégie définie ». l’économie d’avant. »

Le gouvernement panaméen estime que plus de 360 ​​000 personnes ont déjà traversé la jungle en 2023, dépassant le record de près de 250 000 de l’année dernière.

LES RESPONSABLES DE NYC AVERTISSENT QUE LA CRISE DES MIGRANTS POURRAIT AVOIR UN IMPACT LONGUE PORTÉE SUR L’Isoloir DE VOTE SI LES DEMS OBTIENNENT LEUR CHEMIN

En avril, les gouvernements du Panama, de la Colombie et des États-Unis ont signé un accord pour lancer une campagne coordonnée de deux mois visant à « mettre fin à la circulation illicite des personnes et des biens à travers le Darien ». [Gap] par les corridors terrestres et maritimes, ce qui conduit à la mort et à l’exploitation de personnes vulnérables pour un profit important. » L’accord, partagé par l’ambassade américaine en Colombie, visait également à « lancer un plan pour réduire la pauvreté, améliorer la prestation des services publics, créer des emplois ». et promouvoir des opportunités économiques et durables dans les communautés frontalières du nord de la Colombie et du sud du Panama, grâce à des partenariats internationaux entre les institutions financières, la société civile et le secteur privé.

Fox News Digital a contacté le département américain de la Sécurité intérieure pour obtenir des commentaires sur le rapport du Times, mais ils n’ont pas immédiatement répondu.

Le président colombien Gustavo Petro a admis au Times que le gouvernement national avait peu de contrôle sur la région de Darien Gap. Et le plus haut responsable de la police de la région, le colonel William Zubieta, a déclaré qu’il n’était pas de sa responsabilité d’arrêter l’immigration dans cette région, arguant que cette tâche incombait aux autorités migratoires du gouvernement national.

« C’est une belle économie », a déclaré au Times Fredy Marin, un ancien conseiller municipal de la municipalité de Necocli qui gère une compagnie de bateaux qui transporte des migrants à destination des États-Unis, affirmant qu’il transporte des milliers de personnes par mois, leur facturant 40 dollars par mois. personne.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Ce qui était au départ un problème est devenu une opportunité », a ajouté Marin, candidat à la mairie de Necocli sur la promesse électorale de préserver l’industrie de la migration, à propos de cet afflux.

Le Times, qui affirme que les employés sont restés dans la région pendant des mois, a rapporté que des diplomates américains se sont rendus dans les villes autour de Darien Gap ces derniers mois, serrant la main des habitants locaux qui gèrent le secteur de l’immigration, mais cela n’aurait pas fait grand-chose pour freiner cette entreprise lucrative. .