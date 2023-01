Des éloges pour le cannabis BLK MKT de Kelowna

Une entreprise de cannabis de Kelowna a remporté la marque de cannabis de l’année 2022 pour le Canada.

BLK MKT by Avant a remporté la première place des ADCANN Awards.

“Lorsque nous avons lancé l’entreprise en 2017, nous avions pour mission de créer la marque de cannabis la plus emblématique du Canada, qui serait également soutenue par des produits cohérents et de qualité”, a déclaré Norton Singhavon, PDG d’Avant Brands. « BLK MKT a remporté le prix ADCANN 2022 de la marque de cannabis de l’année est le résultat de nos efforts inlassables pour accomplir notre mission. Nous sommes profondément touchés par cette réalisation et tenons à remercier tous nos consommateurs, nos acheteurs, nos comptes de détail et nos acheteurs provinciaux pour votre soutien continu envers la marque et la vision.

BLK MKT a également remporté le prix de la meilleure colophane de 2022 aux KIND Awards, qui est voté par les budtenders canadiens enregistrés.

