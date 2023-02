Des éleveurs noirs arrêtés dans un complot raciste pour voler leurs terres

Les éleveurs noirs ont tenté de vivre le rêve américain sur leurs 1000 acres du Colorado, mais ils ont été arrêtés après que des voisins blancs l’aient transformé en un cauchemar de chaos et de meurtre.

Après des années d’ignorance Chez Courtney et Nicole Mallery plaintes d’abus et de harcèlement racistes, la police a finalement réagi en les arrêtant. Renard31 rapporte que le bureau du shérif du comté d’El Paso les a emmenés menottés lundi pour avoir harcelé les mêmes voisins qui, selon les Mallery, les ont terrorisés. Malheureusement, c’est l’Amérique en un mot.

“C’est de l’agriculture en noir en Amérique”







Les propriétaires du Freedom Acres Ranch font tous deux face à des accusations criminelles de “harcèlement, vol mineur et falsification d’un compteur de services publics”. Nicole a documenté l’arrestation de Courtney sur son téléphone portable, diffusée en direct sur Instagram au cas où ce serait la dernière fois que quelqu’un les verrait vivants.

« Je suis arrêté. Priez pour moi, monde », a-t-il dit à la caméra.

Nicole a souligné leur situation critiquesuppliant les téléspectateurs de contacter le bureau du shérif pour les tenir responsables de la sécurité de son mari.

« Inondons ces lignes pour nous assurer que Courtney Mallery ne soit pas blessé pendant sa garde à vue. C’est de l’agriculture en tant que Noir en Amérique », a-t-elle déclaré lors de l’enregistrement.

Sur la base des deux années d’ordonnances restrictives, de photos, d’animaux mutilés et de vandalisme, le véritable crime du couple semble être de posséder quelque chose que les Blancs impitoyables voulaient. Courtney et Nicole espéraient un nouveau départ lorsqu’elles ont acheté le terrain en 2020 après avoir tout perdu dans l’ouragan Harvey. Ils espèrent juste survivre en possédant la terre qu’ils refusent de louer ou de vendre à des voisins blancs.

Alors que les racistes tentent d’effacer l’histoire oppressive de l’Amérique des livres et des bibliothèques, ils la répètent en ce moment. La bataille de deux ans des Mallery rappelle Black Wallstreet et d’innombrables autres actes de terrorisme domestique visant à forcer les familles noires à quitter les villes blanches et à voler leurs terres.

« Nous ne voulons pas devenir un hashtag. Je crois que cela se fait parce que nous sommes afro-américains. Nous possédons, je suppose que si nous étions en ville, vous pourriez dire le bloc », a expliqué Nicole. “Nous possédons 1 000 acres de terrain, tout le monde voulait ce terrain, et je crois qu’ils essaient de nous voler notre terre et pensent que nous ne le méritons pas”, a déclaré Nicole à Fox31.

Nicole a été libérée quelques heures après son arrestation, mais le juge a triplé la caution de Courtney à 6 000 $.

Meurtre, mutilation et chaos au ranch Freedom Acres

Les intrusions dans les véhicules, le vandalisme avec des insultes raciales et le sabotage d’équipement sont des événements quotidiens à Freedom Acres. La communauté du comté d’El Paso est tellement raciste qu’elle ne prend même pas la peine de se cacher derrière des cagoules blanches. Tout le monde sait qui sont les nouveaux arrivants noirs, mais ils ne connaissent pas les étrangers blancs qui les suivent dans la ville, passent devant la propriété en prenant des photos et des vidéos, ou même pointent des armes sur eux sur leur propre terrain.

« Ils ont parlé de nous lyncher, de nous faire pendaison publique, d’incendier. Ils voulaient nous enfermer et nous incendier. Je suis un marine américain qui s’est battu pour ce pays. Je me suis battu pour ces mêmes personnes qui me terrorisent, et en ce moment, je n’ai aucune confiance dans le bureau du shérif du comté d’El Paso », a déclaré Nicole.

Au lieu d’élever du bétail, Courtney passe de plus en plus de temps à les enterrer. En plus de l’incendie présumé du poulailler, Courtney a trouvé à plusieurs reprises des chèvres décapitées, des porcs éviscérés et des chiens empoisonnés. La sauvagerie ne s’est pas arrêtée avec des animaux innocents.

Chez les Mallery Pétition Change.org de « licencier l’adjoint corrompu Gerhart pour abus de pouvoir » pour voler leur terre, ils disent que quelqu’un a assassiné leur ranch Donaciano Amaya. Ils n’ont aucun recours local car Gerhart est marié à la juge Shannon Gerhart.

Les batailles juridiques et politiques de Nicole et Courtney sont loin d’être terminées avec une date d’audience fixée à la semaine prochaine. Ils travaillent avec le chapitre local de la NAACP et planifient un rassemblement le 17 février la semaine prochaine. Les gouvernements des États et fédéral doivent intervenir avant un autre meurtre à Freedom Acres.