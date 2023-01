Des élèves partagent leur expérience au pow-wow du Kelowna Primary Winter Festival

Les élèves de troisième année des écoles publiques du centre de l’Okanagan ont célébré le festival d’hiver du primaire au cours de la semaine dernière.

Le vendredi 13 janvier, Capital News a été invité à observer les festivités et à parler aux élèves qui découvrent la culture autochtone à l’école primaire Central Okanagan.

Les élèves ont commencé la journée en jouant avec des parties de la nature comme des morceaux de bois et des pierres, pour créer des histoires. Les élèves ont ensuite participé à un pow-wow où ils ont dansé, joué dans des cercles de tambours et appris les insignes et les histoires traditionnelles.

De nombreux étudiants ont dit que c’était la première fois qu’ils assistaient à un pow-wow et étaient ravis de partager leurs expériences. Pour certains, leur partie préférée de la journée était la danse et le tambour, tandis que d’autres s’amusaient à créer des souvenirs avec leurs amis et à manger de la pizza.

Jill Setah, propriétaire de First Nations Fashions, a confectionné bon nombre des insignes qui ont été exposés et dansés au pow-wow. Elle utilise la mode pour aider les gens à renouer avec la culture autochtone.

