Des élèves chantent « Mann Bharrya » dans le métro de Delhi. Internet l’appelle “meilleure performance en direct”

La chanson Mann Bharrya de B Praak est l’une des préférées des fans depuis sa sortie. Ce morceau, comme tout autre qui devient viral sur Internet, a eu plusieurs bobines et interprétations qui ont été largement appréciées par le public. Une nouvelle vidéo est apparue sur Internet dans laquelle trois élèves chantent la chanson en prenant le métro de Delhi.

La vidéo a été partagée sur Instagram par un utilisateur nommé Harsh Sharma, qui l’a sous-titrée : « Hier, alors que je voyageais dans le métro, j’ai rencontré ces enfants super talentueux qui se produisaient en direct dans le métro de la ligne rose. C’est la meilleure performance live que j’aie jamais vue. Déposez un cœur dans la zone de commentaire si vous avez également apprécié et apprécié le vrai talent.

La vidéo commence avec trois élèves en uniforme assis dans un métro. L’un d’eux gratte une guitare. La vidéo montre également les trois chantant magnifiquement la chanson. Depuis qu’elle a été partagée le 27 novembre, la vidéo a reçu plus de 1,8 lakh vues, et le nombre ne cesse de croître. De plus, la vidéo a reçu près de 28 000 likes. Les gens ne pouvaient s’empêcher de louer les étudiants jeunes et talentueux et un grand nombre d’utilisateurs ont laissé tomber des emojis de cœur et de feu dans la section des commentaires.

Un utilisateur a écrit : « La meilleure vidéo que j’ai vue aujourd’hui !!! Merci pour cela!!!” Un autre utilisateur a commenté : « Wow ! Un si beau moment… Heureusement, vous étiez là pour capturer cela. Un troisième utilisateur a écrit: “Ce sont des étudiants de” École d’excellence spéciale “SOSE qui sont très axés sur les objectifs et talentueux..”

Une autre vidéo d’un homme chantant Mann Bharrya à Connaught Place à Delhi est également devenue virale le mois dernier. La vidéo montrait les hommes interprétant une belle version impromptue de la chanson et est rejoint par un spectateur. B Praak a chanté la chanson populaire Mann Bharrya du film Shershaah, qui a été un hit en raison de ses paroles percutantes et de sa musique qui a touché plusieurs cœurs.

