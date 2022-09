Des élèves blancs du lycée de Géorgie épellent n-mot sur une photo virale

Le racisme est un comportement acquis. Personne ne sait être raciste quand il sort du ventre de sa mère. Nous disons que pour dire cela, alors que ces enfants sont clairement des êtres humains terribles, ils ont appris à être ainsi par “quelqu’un” et nous osons dire que ce sont des pommes qui ne sont pas tombées loin de leur arbre.

Selon 13WMAZ, cinq garçons blancs qui fréquentent une école du district scolaire du comté de Laurens ont été sanctionnés d’une manière ou d’une autre pour une violation flagrante sur les réseaux sociaux. Le rapport indique que 5 étudiants blancs anonymes se sont photographiés avec des maillots peints sur le corps. Ces “maillots” contenaient chacun une lettre du mot n et leurs visages arboraient des sourires et une joie débridée. Le surintendant Clifford Garnto n’a pas décrit comment les garçons étaient disciplinés, mais a déclaré que “chaque action a des conséquences”.

«Notre administration des écoles du comté de Laurens est pleinement consciente de la photo désobligeante circulant sur les médias sociaux. Nous ne soutenons ni ne tolérons aucune action offensante de cette nature. Nous sommes vraiment déçus des choix de ces étudiants. L’environnement et l’enseignement à West Laurens High School encouragent l’amour et le respect entre nos élèves. Ce qui est observé dans cette image est complètement en décalage avec les valeurs de notre école et de notre communauté. Rassurez-vous, l’incident fait l’objet d’une enquête. Nous devons être responsables de nos actions, et chaque action a des conséquences.