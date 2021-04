Un braconnier présumé de rhinocéros a été piétiné à mort par un troupeau d’éléphants alors qu’il fuyait les gardes du parc en Afrique du Sud. Selon des responsables sud-africains, l’incident a eu lieu samedi lorsque trois personnes, soupçonnées de chasser des rhinocéros, ont été repérées par des rangers dans la partie sud du parc national Kruger, l’une des plus grandes réserves de gibier d’Afrique qui abrite des rhinocéros, des lions, des éléphants, léopards et buffles.

Les services du parc, dans un communiqué de presse, ont déclaré que l’homme faisait partie du trio qui a été découvert après que leurs traces aient été récupérées dans la région de Phabeni du parc. Alors qu’ils tentaient de fuir les lieux, les trois hommes se sont heurtés à un troupeau d’éléphants et de leurs veaux, selon les autorités.

Alors que l’un des suspects a été arrêté lors d’une poursuite impliquant des hélicoptères et des unités canines, il a déclaré aux responsables qu’il soupçonnait l’un de ses complices qui avait rencontré un troupeau d’éléphants d’être mort. Plus tard, un corps «gravement piétiné» a été retrouvé lorsque la piste des braconniers a été retracée par les rangers et le troisième suspect. Le suspect blessé à l’œil a réussi à s’échapper pendant l’exercice. Les enquêteurs le recherchent.

Un fusil, un sac contenant une hache et des provisions ont été laissés par des hommes soupçonnés d’avoir tenté de braconner des rhinocéros, selon des responsables, signalé ABC News.

Gareth Coleman, directeur général du parc national Kruger, a publié une déclaration à ce sujet et a félicité l’équipe pour ses efforts. Il a déclaré qu’ils étaient fiers du travail d’équipe et du dévouement de Rangers Corp, des aviateurs et de l’unité K9.

Pleurant la mort de l’homme, il a qualifié l’incident de « malheureux » et a affirmé que le braconnage des rhinocéros au KNP ne peut être évité que « par la discipline, le travail d’équipe et la ténacité ». La déclaration dit que la campagne pour arrêter le braconnage est la responsabilité de tous car elle menace de nombreux moyens de subsistance, détruit des familles et utilise «des ressources indispensables» qui pourraient être utilisées pour créer des emplois et le développement.

Les habitants vivant autour du parc sont exhortés à se manifester pour aider la police à identifier et à capturer la troisième personne qui s’est échappée, a-t-il fait appel.

