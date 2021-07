Des éléphants se refroidissent dans la piscine d’Agra alors que la vague de chaleur déferle sur l’Inde du Nord

Les éléphants combattent la chaleur en passant de longues heures dans les piscines géantes du centre de conservation des éléphants Wild Life SOS, à proximité de l’autoroute nationale Agra-Delhi.

Depuis une semaine, les températures ont fortement augmenté, provoquant une gêne pour les éléphants du refuge. Les 29 animaux résidents ont désormais accès à leurs propres piscines géantes ainsi qu’à des arroseurs d’eau qui créent des zones fraîches à l’intérieur de leurs enclos en liberté.

Les éléphants aiment passer du temps dans leurs piscines personnelles. Alors que les éléphants plus âgés préfèrent passer des heures à simplement se détendre dans l’eau fraîche et rafraîchissante, certains des plus jeunes et plus ludiques comme Peanut, Coconut, Laxmi et Chanchal peuvent être vus plonger la tête la première dans l’eau et jouer avec des pneus en caoutchouc à l’intérieur de la piscine.

Les piscines mesurent 400 pieds carrés et 6 pieds de profondeur. Pour faciliter l’accès des éléphants, une rampe inclinée mène à chaque bassin. En plus de fournir un répit de la chaleur, la flottabilité de l’eau aide à soulager le poids massif des pieds des éléphants et les aide à se détendre.

Wildlife SOS possède également la première piscine d’hydrothérapie géante d’Inde pour les éléphants à l’Elephant Hospital de Mathura. Un traitement complémentaire efficace pour les articulations et les pieds douloureux des éléphants est l’hydrothérapie, une forme de thérapie physique qui utilise les bienfaits thérapeutiques de l’eau pour effectuer une rééducation physique chez les animaux. En exerçant une pression hydrostatique qui comprime les muscles et les articulations, l’hydrothérapie aide à soulager les douleurs musculaires chroniques et à reconstruire la mémoire musculaire grâce à sa résistance naturelle.

La piscine d’hydrothérapie mesure 11 pieds de profondeur et dispose de 21 jets à haute pression qui créent une pression d’eau qui masse les pieds et le corps des éléphants et aide à augmenter la circulation sanguine.

Les éléphants de Wildlife SOS ont été sauvés de conditions extrêmement stressantes telles que se produire dans des cirques, faire des promenades touristiques, mendier dans les rues et être utilisés dans des cortèges de mariage, etc. Ils étaient souvent conçus pour naviguer dans des environnements pour lesquels leur corps n’était pas construit ou n’étaient pas enchaînés pendant des heures sur du béton qui ont conduit à un début précoce d’arthrite. Le manque de nutrition et les soins inappropriés des pieds ont également entraîné une croissance excessive des ongles et des cuticules, les rendant vulnérables aux fissures. Cela rendait la marche ou même la station debout très douloureuse pour ces animaux de grande envergure.

Le Dr Ilayaraja, directeur adjoint des services vétérinaires de Wildlife SOS, a déclaré : « En dehors des bassins géants, les éléphants ont été soumis à un régime estival composé de fruits de saison comme les pastèques, les melons musqués et les concombres, ce qui les aide à rester hydratés. Nous donnons également de l’eau glucosée, une solution d’électrolytes et des médicaments à base de plantes pour prévenir les coups de chaleur et la déshydratation. »

Le directeur des projets de conservation, Baiju Raj MV, a déclaré : « Les éléphants passent des heures dans les piscines et cela nous remplit le cœur de joie de les voir simplement se détendre dans l’eau. Nous les emmenons également à la rivière Yamuna qu’ils apprécient énormément. »

Le co-fondateur et PDG de Wildlife SOS, Kartick Satyanarayan, a déclaré : « La captivité prive les éléphants des nécessités de base essentielles à leur survie et à leur bien-être. Il est rassurant de voir que nos efforts ont fait une différence positive dans leur vie et nous continuerons à aider davantage d’éléphants en détresse. »

