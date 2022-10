Des éléphants arrêtent un camion transportant de la canne à sucre pour percevoir une “taxe”, la vidéo devient virale

Internet regorge d’innombrables vidéos qui prouvent que les humains et les animaux peuvent coexister harmonieusement. Dimanche, Susanta Nanda, agente du Service forestier indien (IFS), s’est rendue sur Twitter pour partager un autre exemple touchant de la même chose. Le clip partagé par lui a capturé deux éléphants traversant ce qui semble être une autoroute de couloir animalier. Cependant, les animaux s’arrêtent brusquement devant un camion transportant ce qui semble être beaucoup de canne à sucre. Selon la vidéo, les éléphants restent près du camion, indiquant apparemment aux personnes à bord du camion qu’ils ont besoin de canne à sucre.

Ce qui se passe plus tard a attiré l’attention massive des amoureux des animaux. Comprenant le geste des éléphants, un homme sur le toit du camion jette un bouquet de canne à sucre sur le bord de la route. Les éléphants marchent ensuite vers la délicieuse friandise et dégagent la route pour que le véhicule puisse se déplacer. Ils ramassent la canne à sucre et commencent à la dévorer. Cependant, ce qui a fait rire les Twitterati, c’est la légende du clip sain. Comme la façon dont les nakas de péage dans le comté perçoivent de l’argent comme taxe pour le passage gratuit, l’agent de l’IFS a suggéré que l’animal exigeait de la canne à sucre comme « hafta » (taxe) pour laisser passer le camion. Regardez la vidéo ci-dessous :

Hafta 😊😊 pic.twitter.com/q0QD7AeKXs – Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 23 octobre 2022

Le clip a amassé plus de 35 000 vues et plus d’un millier de likes sur le site de micro-blogging. Un grand nombre de Twitteratis ont salué le geste aimable des gens pour avoir prêté des friandises aux éléphants. Un utilisateur a écrit : « Merci à ces camionneurs qui ont de l’empathie pour ces belles créatures. Nous devons apprendre la coexistence.

Merci à ces camionneurs qui ont de l’empathie pour ces belles créatures. Nous devons apprendre la coexistence. – LifeIsAJourney (@ghalibk92632636) 23 octobre 2022

Un autre a partagé comment ils ont trouvé la légende hilarante: «La façon dont ils les ont collectés et sont allés sur le côté, le terme hafta semble tout à fait approprié. Bon sens de l’humour.”

La façon dont ils les ont collectés et sont allés sur le côté, le terme hafta semble tout à fait approprié monsieur. Bon sens de l’humour.👌👌😃. — Debadatta Panigrahi. (@DebadattaPani10) 23 octobre 2022

Un autre a commenté : « Félicitations aux équipages, qui ont offert de la canne à sucre à ces éléphants comme bonbons de Diwali. Joyeux Diwali.

Félicitations aux équipages, qui ont offert des cannes à sucre à ces éléphants comme Diwali sweet.Happy Diwali. – Samikkannu M (@ SamikkannuM2) 24 octobre 2022

Serez-vous prêt à payer la douce hafta aussi ?

