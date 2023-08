Des éléments semblent en place pour que l’équipe masculine de basketball du Canada se qualifie pour les premiers Jeux olympiques depuis 2000

Le Canada n’a pas remporté de médaille significative en basketball masculin senior depuis 1936. L’équipe ne s’est pas qualifiée pour les Jeux olympiques depuis 2000.

Il est désormais temps de mettre fin aux deux sécheresses.

Le Canada disputera vendredi son premier match de la Coupe du monde masculine FIBA ​​2023 contre la France. À la fin du tournoi, s’il se classe parmi les deux premiers parmi toutes les équipes des Amériques, le Canada aura réservé son billet pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Jay Triano, qui a entraîné cette équipe il y a 23 ans à Sydney, en Australie, sait ce que signifierait un retour aux Jeux olympiques.

« Ce serait tout simplement la meilleure chose pour nous de revenir aux Jeux olympiques et d’y réussir ensuite. Je pense que c’est tout à fait sur la table pour ce groupe de joueurs », a-t-il déclaré à CBC Sports.

L’équipe réunie en Indonésie, où le Canada jouera la phase de groupes, est parmi les plus talentueuses au monde. Les sites de paris placent le Canada parmi les favoris pour remporter le tournoi.

Le meneur vedette Shai Gilgeous-Alexander est l’un des deux joueurs de la Coupe du monde à faire partie d’une équipe 100 % NBA la saison dernière, avec le Slovène Luka Doncic.

REGARDER | Triano est convaincu que le Canada « réussira » à la Coupe du monde :

« Je suis convaincu qu’ils réussiront bien à la Coupe du monde FIBA ​​» : Jay Triano, ancien entraîneur canadien de basketball masculin L’ancien entraîneur canadien de basketball masculin, Jay Triano, exprime ses réflexions sur l’équipe canadienne de basketball masculin. Il pense que l’équipe a l’effectif nécessaire pour aller loin à la Coupe du Monde FIBA ​​et se qualifier pour les Jeux olympiques.

Du potentiel malgré les troubles

Gilgeous-Alexander, originaire de Hamilton, en Ontario, qui joue pour le Thunder d’Oklahoma City, a déclaré que les limites de son équipe sont infinies.

« Tout ce à quoi nous pensons. Nous sommes certainement assez talentueux. Il s’agit simplement de nous réunir en équipe, de construire la camaraderie sur et en dehors du terrain et tout ira bien », a-t-il déclaré.

Se rassembler sera crucial. L’entraîneur-chef Nick Nurse s’est brusquement séparé de l’équipe en juin et a été remplacé par l’assistant des Sacramento Kings, Jordi Fernandez.

Comme dans d’autres pays, la tourmente des joueurs a été un thème au cours du mois dernier : le gardien vedette Jamal Murray et le vétéran Cory Joseph ont tous deux abandonné au cours du mois dernier, tandis qu’Andrew Wiggins a refusé de s’engager sur trois ans avant les Jeux olympiques.

Néanmoins, la plupart des membres du noyau dur qui se sont engagés dans l’équipe via Paris seront présents.

« Il y a définitivement une culture que nous commençons à construire et je pense que c’est la raison de notre engagement à ce que les mêmes gars jouent encore et encore ensemble », a déclaré Gilgeous-Alexander.

« Les meilleures équipes à l’étranger jouent ensemble depuis si longtemps et sont tellement connectées les unes aux autres. Nous voulons juste uniformiser les règles du jeu. »

Après la France, le Canada affrontera le Liban et la Lettonie en phase de groupes. Les deux meilleures équipes accèdent ensuite au deuxième tour, où elles fusionneront avec deux équipes d’un autre groupe, dont l’une sera probablement l’Espagne, championne du monde en titre. Les deux meilleures équipes du groupe nouvellement formé accèdent aux quarts de finale.

Les Canadiens ont prouvé leur courage lors de cinq matchs hors-concours, y compris une victoire en prolongation contre l’Espagne sur son terrain.

Malgré les abandons, le Canada s’est retrouvé avec une liste qui a du sens en tant qu’unité. Ses partants comprennent deux buteurs incontournables, Gilgeous-Alexander et RJ Barrett. Dillon Brooks est le gardien défensif de l’attaquant, tandis que Dwight Powell et Kelly Olynyk forment ensemble une zone avant pleine d’expérience au sein de la FIBA.

En dehors du banc, Lu Dort est un remplaçant naturel pour Brooks en tant qu’ailier trois et D fougueux et le cousin de Gilgeous-Alexander, Nickeil Alexander-Walker, est un arrière compétent. Kyle Alexander et Zach Edey, le joueur en titre de l’année dans la NCAA de sept pieds quatre pouces, fournissent de la profondeur au milieu.

Fernandez, un Espagnol de 40 ans, apporte une multitude d’expériences dans le basket-ball international pour faire vibrer tout cela.

« Je pense simplement que de haut en bas, c’est une assez bonne formation. Et j’ai toute la foi du monde que Jordi trouvera un moyen de les amener à s’unir », a déclaré Triano, qui travaille avec Fernandez chez les Kings.

Le « rêve » olympique

Contrairement au football masculin, les Jeux olympiques sont le tournoi international de basket-ball le plus important et le plus convoité.

C’est pourquoi l’équipe américaine pour la Coupe du monde est dirigée par Anthony Edwards et Brandon Ingram au lieu de LeBron James et Kevin Durant.

Kayla, la sœur d’Alexander, a concouru pour l’équipe canadienne féminine à Tokyo 2020.

« Ma sœur m’a expliqué à quel point c’était d’être aux Jeux olympiques et à quel point c’était une bénédiction, à quel point c’était une expérience cool. Et j’adorerais vivre cela par moi-même et vivre cela pour mon pays. de cette façon », a-t-il déclaré.

Gilgeous-Alexander a déclaré que ce serait un « rêve devenu réalité ».

« Tout le monde veut jouer pour les Jeux olympiques. On grandit en regardant les Jeux olympiques, toutes les choses historiques qui s’y sont déroulées », a-t-il déclaré.

Outre les États-Unis, la concurrence du Canada dans les Amériques comprend le Brésil, la République dominicaine, Porto Rico, le Mexique et le Venezuela. L’Argentine, tombée face à l’Espagne en finale de 2019, n’a pas réussi à se qualifier.

Pourtant, à l’exception du Mexique et du Canada, toutes les équipes des Amériques participant au tournoi 2023 se sont qualifiées pour le deuxième tour. La compétition n’est pas vraiment remplie de jeux d’enfant.

Bien sûr, il n’est pas nécessaire de rappeler aux amateurs de basket-ball canadiens à quel point le chemin vers les Jeux olympiques peut être semé d’embûches.

Mais une fois de plus, toutes les pièces semblent être en place. Il est temps de tenir enfin toutes ces promesses.