Des élections vétérinaires contre vétérinaires pourraient décider qui contrôle le Congrès

Dix-neuf courses à la Chambre et au Sénat au cours de ce cycle mettront en vedette deux vétérans en compétition pour un siège au Congrès. Dans plusieurs cas, les résultats pourraient déterminer quel parti contrôlera l’une ou l’autre chambre l’année prochaine.

Voici plusieurs des concours vétérinaire contre vétérinaire les plus compétitifs et un aperçu plus approfondi des candidats impliqués :

Voici tous les vétérans candidats au Congrès en 2024

2e district de Virginie

Ce district du sud-est de la Virginie – qui comprend Hampton Roads et un grand nombre d’électeurs militaires – est représenté par une série d’anciens combattants depuis 2010 et trois anciens combattants différents de la Marine depuis 2016.

En 2022, La représentante républicaine Jennifer Kiggans a renversé l’ancienne représentante démocrate Elaine Luria dans un concours mettant en vedette deux anciens marins. Cette année, Kiggans affronte la démocrate Missy Cotter Smasal, une autre vétéran de la Marine.

Cotter Smasal est un ancien officier de guerre de surface de la Marine. Kiggans est un pilote d’hélicoptère à la retraite de la Marine qui siège actuellement aux comités des affaires des anciens combattants et des services armés de la Chambre.

La présidente sortante, Kiggans, a fait de son travail au sein du panel des anciens combattants un sujet de discussion clé lors de sa campagne, promettant de meilleurs soins et une plus grande responsabilisation au sein du ministère des Anciens Combattants. Mais Cotter Smasal a critiqué les votes de Kiggans sur la limitation du financement de VA et la restriction de l’accès à l’avortement pour les femmes militaires.

Le Cook Political Report estime que la course favorise légèrement le candidat républicain.

District du 17e House de Pennsylvanie

Les démocrates occupent ce siège dans l’ouest de la Pennsylvanie depuis 2002 et devront probablement le conserver s’ils espèrent obtenir la majorité à la chambre l’année prochaine.

représentant Chris Deluziodiplômé de l’Académie navale, a remporté le siège en 2022 avec moins de 7 % du total des suffrages exprimés et fait face à une bataille électorale tout aussi serrée cette année. Son adversaire, le républicain Rob Mercuri, est un diplômé de West Point qui a siégé à l’Assemblée législative de l’État de Pennsylvanie.

Les deux hommes ont été déployés en Irak au cours de leur carrière militaire et ont mis en évidence leur service militaire dans leurs campagnes publicitaires.

Deluzio siège au comité des services armés de la Chambre et a brièvement siégé au comité des affaires des anciens combattants de la Chambre. Mercuri s’est engagé à faire de la réforme de l’AV et du renforcement de la sécurité nationale des priorités clés s’il est élu.

Le Cook Political Report estime que la course favorise légèrement le candidat démocrate.

District de la 3e maison de l’Iowa

Ce district du centre de l’Iowa a changé de contrôle à trois reprises au cours des 12 dernières années. Le représentant républicain Zach Nunn, un vétéran de l’Air Force, a renversé l’ancien titulaire du poste démocrate en 2022. Aujourd’hui, le démocrate Lanon Baccam, membre de la Garde nationale de l’Iowa, espère faire marche arrière.

Nunn et Baccam ont été déployés en Afghanistan dans le cadre de leur service militaire. Nunn sert toujours dans la Garde nationale aérienne de l’Iowa et a effectué plus de 700 heures de combat lors de missions au Moyen-Orient. Baccam a servi comme ingénieur de combat, se concentrant sur les démolitions explosives.

Nunn a siégé au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche avant de siéger au Congrès. Baccam a travaillé au ministère de l’Agriculture, y supervisant les programmes pour les anciens combattants.

Le Cook Political Report considère la course comme un tirage au sort. Les quatre sièges à la Chambre des représentants et les deux sièges au Sénat de l’Iowa sont actuellement détenus par des républicains, ce qui fait de l’État un point de bataille clé si les dirigeants du Parti républicain espèrent conserver leur majorité à la Chambre.

District de la 7e maison de Virginie

Sur les 19 courses vétérinaire contre vétérinaire de ce cycle, trois se déroulent en Virginie, le plus grand nombre de tous les États. Le 7e district de Virginie, situé juste au sud de Washington, présente un affrontement entre deux challengers cherchant à remplacer la représentante démocrate Abigail Spanberger, candidate au poste de gouverneur de l’État.

Le district a été détenu par les républicains pendant 46 ans avant la victoire de Spanberger en 2018. Désormais, le républicain Derrick Anderson et le démocrate Eugene Vindman – tous deux vétérans de l’armée – cherchent à pourvoir le poste vacant.

Vindman est un ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche et frère d’Alexander Vindman, témoin lors du premier procès en destitution de l’ancien président Donald Trump. Il a été déployé en Irak au cours de sa carrière militaire, mais s’est disputé avec l’administration Trump à propos de son propre rôle de lanceur d’alerte dans la procédure de destitution.

Anderson a été déployé en Irak et en Afghanistan en tant que béret vert. Il a servi à la Maison Blanche sous l’administration Trump au Bureau de la politique nationale de contrôle des drogues.

Le Cook Political Report considère la course comme un tirage au sort.