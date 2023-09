Robert Fico, triple Premier ministre slovaque, a une chance de revenir au pouvoir lors d’élections anticipées très disputées samedi, ce qui laisse entrevoir la possibilité que ce pays d’Europe centrale abandonne son soutien indéfectible à l’Ukraine voisine.

Le parti SMER-SSD de Fico a une légère avance sur la Slovaquie progressiste (PS), libérale, qui s’est engagée à maintenir le cap en matière de politique étrangère, dans deux sondages d’opinion finaux sur quatre.

Les changements tardifs des électeurs placent le PS en tête dans les deux autres sondages.

Un gouvernement dirigé par le parti de Fico pourrait forger une alliance avec le dirigeant hongrois Viktor Orban, qui est une exception en Ukraine et qui se dispute avec l’Union européenne sur l’État de droit.

Une telle alliance pourrait être renforcée si le parti conservateur polonais PiS remportait un nouveau mandat en octobre, même si le PiS a une vision belliciste à l’égard de la Russie.

Le principal parti slovaque devrait obtenir la première chance de la présidente libérale Zuzana Caputova pour former un gouvernement.

Mais le succès dépendra des résultats d’une demi-douzaine de petits partis, car le SMER-SSD et le PS ne disposeront pas d’une majorité et auront besoin de plusieurs alliés au sein du Parlement de 150 sièges.

Le troisième parti en importance et possible faiseur de rois est le Hlas (Voice) de gauche modérée de Peter Pellegrini, ancien membre du SMER-SSD et Premier ministre en 2018-20. Il a gardé ses options ouvertes mais est considéré plus proche de Fico.

Manifestations antigouvernementales

Fico, 59 ans, a démissionné en 2018 après des manifestations contre la corruption suite au meurtre d’un journaliste d’investigation.

Il a adopté des positions plus pro-russes, amplifiées par la désinformation sur les réseaux sociaux, en opposition à une coalition de centre-droit qui a dirigé le pays à partir de 2020.

Cette coalition s’est effondrée l’année dernière et a été remplacée par un cabinet intérimaire.

Fico s’est engagé à mettre fin à son aide militaire à l’Ukraine, un revirement radical par rapport à la position actuelle de la Slovaquie en tant que fournisseur d’équipements lourds à son voisin oriental.

« Nous refusons les déclarations et les positions selon lesquelles le conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine est également notre conflit », a déclaré Fico à l’agence de presse Reuters dans un courrier électronique.

L’analyste politique Grigorij Meseznikov a déclaré que, malgré une rhétorique enflammée, Fico avait l’habitude d’éviter des affrontements inutiles avec Bruxelles ou les alliés de l’OTAN, mais qu’avoir Orban comme allié l’enhardirait.

«Orban a réussi au moins à compliquer l’adoption [Russia] des paquets de sanctions… Fico fera de même », a-t-il déclaré. « Ils se soutiendront. »

« Il arrêtera les armes [for Ukraine]c’est pour cela qu’il obtient du soutien.

Politique migratoire

Fico a critiqué le fait que les migrants soient autorisés à traverser la Slovaquie et a déclaré mardi lors d’un débat télévisé qu’il imposerait immédiatement des contrôles à la frontière avec la Hongrie.

La politique de Fico dépendrait de la coalition que pourrait former le SMER-SSD. Les partenaires potentiels vont du Hlas à la République d’extrême droite, qui, selon les diplomates étrangers, constituerait une ligne rouge pour les alliés de la Slovaquie.

Les électeurs libéraux centristes ont afflué vers le PS non parlementaire, dirigé par Michal Simecka, 39 ans, diplômé en sciences politiques à Oxford et vice-président du Parlement européen.

Le PS a exclu de travailler avec des extrémistes ou avec Fico.

Le parti a mené une campagne fortement pro-européenne et serait plus proche de la République tchèque en Europe centrale.

Il est ouvert à travailler avec de petits partis conservateurs, même si une telle alliance pourrait s’avérer instable en raison de différences idéologiques.

Fico a fait face à des accusations criminelles en 2022 pour avoir utilisé des informations sensibles sur des opposants politiques. Les accusations, qu’il a niées, ont été abandonnées, mais l’enquête se poursuit.

Fico a demandé la destitution du procureur spécial du pays chargé des affaires de corruption de haut niveau.

De telles mesures seraient étroitement surveillées par Bruxelles, qui pourrait suspendre les subventions de l’UE – comme elle l’a fait dans ses différends avec la Pologne et la Hongrie – si elle estime qu’elles vont à l’encontre de l’État de droit, a déclaré à Reuters un diplomate européen.