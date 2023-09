Des élections locales ont lieu dans toute la Russie, mais l’Ukraine n’est « pas à l’ordre du jour »

Les élections locales ont débuté en Russie ce week-end, dans 79 régions, les électeurs voteront pour les gouverneurs, les législatures régionales, les conseils municipaux et municipaux.

Les autorités russes organisent également des élections locales dans les quatre régions de Ukraine que Moscou annexées illégalement l’année dernière – les provinces de Donetsk, Kherson, Luhansk et Zaporizhzhia. Le vote pour les législateurs fédéraux et locaux est également en cours dans la péninsule de Crimée, où le kremlin annexé en 2014. Le scrutin dans les zones occupées d’Ukraine a été dénoncé par Kiev et l’Occident comme une imposture et une violation du droit international.

A Moscou, le siège du maire Sergueï Sobianine est en jeu, même s’il se présente à nouveau aux élections et ne risque pas de perdre une course dans laquelle tous les candidats sont issus de partis soutenus par le Kremlin. Sobianine a été nommé maire en 2010 et a depuis remporté les élections municipales à deux reprises : en 2013, malgré l’emprisonnement du chef de l’opposition. Alexeï Navalny contre lui et en 2018. Les gouverneurs de 20 autres régions russes sont également en lice cette année.

Dans 16 régions russes, les électeurs votent pour les législatures locales. Il y a également de multiples votes pour les conseils municipaux et municipaux à travers le pays et des courses pour quelques sièges vacants à la Douma d’Etat, la chambre basse du parlement russe.

Dans la majorité des régions russes et dans les régions occupées d’Ukraine, les bureaux de vote ont ouvert vendredi et durent trois jours et se terminent dimanche. Dans d’autres régions, les électeurs ne peuvent voter que le dimanche.

Dans plus de 20 régions russes, dont Moscou, le vote en ligne a été adopté, malgré de nombreuses critiques de la part de personnalités de l’opposition qui estiment qu’il manque de transparence et pourrait facilement être truqué. Il a également été mis à disposition en Crimée.

Il n’y a pratiquement pas de courses passionnantes, note le politologue Abbas Gallyamov, principalement parce que « la question la plus importante de la politique russe – la question de la guerre et de la paix – n’est pas du tout à l’ordre du jour ».

« L’électeur sent cela, l’électeur voit que ce n’est pas intéressant », a déclaré Gallyamov, qui a déjà travaillé comme rédacteur de discours pour le président russe Vladimir Poutine, dans une interview à l’Associated Press.

Il a déclaré que personne ne voulait faire campagne en faveur de la guerre parce qu’elle n’est pas populaire et que cela affecterait les sondages. En même temps, il est impossible de faire campagne contre la guerre car « il vous sera interdit de vous présenter, jeté en prison et désigné comme ennemi du pays. Tous les candidats évitent donc ce problème.

« Les électeurs ont le sentiment que les élections ne portent pas sur ce qui est réellement réel et important. La participation sera minime. Ce sont des élections vides », a déclaré Gallyamov.