Des élections imminentes aux États-Unis et au Brésil constituent un test pour le Twitter de Musk

Des élections charnières au Brésil et aux États-Unis présenteront un premier test pour le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, et sa promesse d’assouplir les politiques de la plateforme en matière de désinformation.

Les électeurs des deux pays ont déjà été confrontés à un torrent de déclarations trompeuses sur les candidats, les enjeux et le vote. Ce torrent pourrait devenir un déluge si Musk tient ses promesses d’annuler les règles de Twitter au moment même où des millions d’électeurs se préparent à voter.

“C’est le moment le plus critique pour ce travail, juste avant une élection”, a déclaré Alejandra Caraballo, enseignante à la Cyberlaw Clinic de la Harvard Law School, qui surveille la réponse en ligne à l’achat de Musk. “Nous allons voir un essai avec les élections au Brésil ce dimanche, quand nous verrons à quel point les choses vont mal.”

Même si Musk attend après les élections pour apporter des changements, sa décision de licencier l’exécutif en charge de la modération des contenus soulève des questions sur la capacité de l’entreprise à lutter contre la désinformation et les contenus extrémistes liés à l’approfondissement de la méfiance envers la démocratie.

Musk, l’homme le plus riche du monde, n’a pas détaillé ses plans pour Twitter, qu’il a acheté cette semaine pour 44 milliards de dollars. Mais il s’est qualifié d ‘«absolutiste de la liberté d’expression» et a déclaré que la plate-forme devrait tolérer tout contenu légalement autorisé.

C’est un seuil qui varie considérablement d’un pays à l’autre. Aux États-Unis, cela couvrirait les contenus trompeurs sur les vaccins ou les élections ainsi que le négationnisme et les discours de haine.

Il a également déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la décision de Twitter de bannir Donald Trump après que les mensonges de l’ex-président sur les élections de 2020 aient contribué à l’attaque meurtrière du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Pourtant, Musk a également signalé qu’il envisagerait un certain niveau de modération, comme il l’a fait cette semaine lorsqu’il a déclaré qu’il ne voulait pas que Twitter devienne un “paysage d’enfer gratuit pour tous”.

Vendredi, Musk a annoncé la création d’un comité chargé de revoir les politiques de Twitter sur la modération du contenu et le rétablissement des comptes suspendus. “Aucune décision majeure de contenu ou de rétablissement de compte n’aura lieu avant la réunion de ce conseil”, a tweeté Musk.

L’une des premières actions de Musk en tant que propriétaire de Twitter a été de licencier les principaux dirigeants de la plate-forme, y compris le conseiller juridique en chef Vijaya Gadde, qui avait supervisé les efforts de modération et de sécurité du contenu de Twitter.

Le départ de Gadde n’est pas seulement un coup dur pour les efforts électoraux actuels de Twitter, mais un signe de l’endroit où Musk pourrait emmener Twitter, a déclaré Caraballo. Musk envisagerait également des licenciements massifs dans l’entreprise.

Twitter a commencé à préparer les élections au Brésil et aux États-Unis il y a des mois. Au cours de l’été, la plate-forme a déployé une série de politiques conçues pour arrêter la propagation de la désinformation liée aux élections tout en permettant aux utilisateurs de trouver plus facilement des sources fiables.

Malgré une application parfois incohérente, Twitter avait au moins mis en place des règles interdisant les discours de haine et les types de désinformation les plus nuisibles. Ces “garde-fous” se sont avérés nécessaires, selon Suzanne Nossel, PDG de PEN America, un groupe littéraire et de défense des droits de l’homme basé à New York.

“Nos politiciens ont appris que le trafic de désinformation peut rapporter gros”, a déclaré Nossel à l’AP. “J’espère qu’il (Musk) prend cela au sérieux. J’espère qu’il écoute et pose des questions. S’il tient certaines de ses promesses les plus farfelues, nous pourrions avoir des ennuis.

La désinformation peut avoir un impact encore plus grand lorsqu’elle est diffusée juste avant une élection, lorsque les responsables et les journalistes indépendants ont peu de temps pour réagir. Parfois, des affirmations trompeuses sur le vote peuvent faire partie d’une campagne intentionnelle visant à confondre ou à effrayer les gens pour qu’ils restent à la maison. D’autres fois, cela peut induire les électeurs en erreur sur les résultats.

Les Brésiliens ont été bombardés de fausses déclarations politiques avant l’élection présidentielle de ce week-end entre Luiz Inácio Lula da Silva et le titulaire Jair Bolsonaro. De même, il y a eu une augmentation significative du contenu trompeur et trompeur sur l’élection aux États-Unis le mois prochain, qui décidera du contrôle du Congrès.

Les critiques de longue date de la modération des médias sociaux ont applaudi l’achat de Twitter par Musk et ont déclaré que cela annonçait un nouveau jour pour une communication en ligne sans entraves.

“Il a déclaré qu’il avait l’intention de supprimer la modération du contenu … que plus de discours, et non de censure, est le meilleur moyen d’arriver à la vérité”, a déclaré Jenin Younes, avocat plaidant à la New Civil Liberties Alliance.

Désireux de tester les règles sous le nouveau propriétaire de Twitter, certains utilisateurs conservateurs et d’extrême droite de Twitter ont publié vendredi des théories du complot sur le COVID-19 ou les élections de 2020. Dans de nombreux cas, cependant, le contenu était déjà autorisé même en vertu des anciennes règles de Twitter.

“Je peux enfin dire la vérité sur Twitter. Joe Biden n’a pas remporté les élections de 2020 », a tweeté le comédien et commentateur d’extrême droite Terrence K. Williams. Pourtant, le 6 janvier 2021, Williams a publié que l’élection avait été truquée et a accusé les libéraux d’avoir organisé l’insurrection du 6 janvier. Ce poste reste en place.

Musk devra peser de nombreux facteurs avant de décider comment modérer le contenu sur sa nouvelle plate-forme, a déclaré AJ Nash, vice-président du renseignement chez ZeroFox, une entreprise de cybersécurité qui suit la désinformation. Les annonceurs, par exemple, pourraient devenir réticents à placer des publicités sur la plate-forme si cela devenait trop extrême, a-t-il déclaré.

Musk peut également apprendre qu’il est plus difficile de gérer une plate-forme avec 240 millions d’utilisateurs quotidiens dans des dizaines de pays que de la critiquer de côté, a déclaré Nash.

“C’est facile de le faire depuis les tribunes”, a déclaré Nash. “Voyons ce qui se passe maintenant.”