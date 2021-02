Des dizaines d’électeurs en colère ont accusé le républicain de première année du Michigan, Peter Meijers, de les avoir « trahis » lors d’une assemblée publique virtuelle animée sur Zoom dans laquelle le premier législateur a défendu à plusieurs reprises sa décision de destituer l’ancien président Trump.

Le député de 33 ans, qui représente le troisième district de l’ouest du Michigan, était l’un des dix républicains à avoir voté pour destituer Trump pour l’attaque meurtrière du Capitole et le seul législateur pour la première fois à le faire.

Mercredi, le vétéran de la guerre en Irak, qui est également l’héritier de la chaîne de supermarchés du Midwest de plusieurs milliards de dollars qui porte son nom de famille, a organisé un forum public d’une heure devant 400 électeurs, animé par le directeur de district Rick Treur, qui a été diffusé en direct. sur Facebook.

Au cours de l’événement, deux résidents sont apparus devant la caméra pour exprimer leur colère et leur déception face à ses actions, ainsi que des dizaines d’autres qui ont posté des commentaires le qualifiant de « menteur », de « gêne » et de l’appel à démissionner.

L’électeur Cindy Witke est apparu sur l’événement en direct sur Facebook et a déclaré: « Pourquoi ne faites-vous pas ce que vos électeurs voulaient que vous fassiez? Je suis allé contre les gens qui ont dit de ne pas voter pour vous parce que je croyais en vous. J’ai perdu cette croyance ».

Nancy Eardley est également apparue dans l’appel et a accusé le politicien d’avoir trahi le district dans les « deux semaines suivant son entrée en fonction » et a affirmé que l’élection avait été volée et qu’un « tribunal n’a jamais examiné les preuves ».

Elle a ajouté: « Je n’aurais pas pu être plus déçue. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment dire grand-chose qui changera jamais d’avis et ne travaillera pas à vous faire sortir après deux ans.

Meijier a longuement répondu à chaque orateur, s’est excusé d’avoir «déçu» certains électeurs, mais a défendu ses actions.

Dans cette photo du 14 octobre 2020, le candidat républicain du Congrès du 3e district du Michigan, Peter Meijer, prend la parole lors d’un rassemblement électoral à Grand Rapids, dans le Michigan.Meijer, l’un des 10 républicains qui ont voté pour destituer le président de l’époque, Donald Trump attaque contre le Capitole, a défendu sa décision tout en prenant la critique pointue des électeurs

L’électeur du Michigan, Nancy Eardley, a accusé le député de première année Peter Meijers d’avoir trahi le district dans les deux semaines suivant sa prise de fonction et a affirmé que l’élection avait été volée et que « aucun tribunal » n’avait examiné les preuves de fraude.

Cindy Witke a demandé au politicien pourquoi il n’avait pas fait « ce que vos électeurs voulaient » lorsqu’il a voté pour destituer le président Trump, lors d’un événement virtuel de « mairie » organisé sur Zoom

Kim Reeder est apparue sur Zoom pour remercier Meijer pour son vote, affirmant qu’elle n’avait pas voté pour lui mais qu’elle était « fière » qu’il soit son représentant

Jason Stark a interrogé Meijers sur le rôle des directeurs de pharmacie en matière de coût des médicaments

L’élection a été remportée équitablement par le président Joe Biden et il n’y avait aucune preuve de fraude, comme l’ont confirmé les responsables du vote et l’ancien procureur général William Barr.

Trump est le premier président de l’histoire américaine à être destitué deux fois. Son procès au Sénat débutera la semaine prochaine.

Au cours de la mairie, Meijer, qui était dans son bureau à Washington DC, a reconnu qu’une majorité de républicains dans son district, «peut-être une forte majorité», sont contrariés par sa décision de destitution.

Il a ajouté: « Cela m’a pesé. C’est l’une des raisons pour lesquelles je me suis finalement senti écœuré de devoir voter. Comment équilibrer ce sentiment immédiat avec ce que nous devons faire en tant que pays, ce que je pense que mon parti doit faire et où j’espère que nous pourrons aller?

S’exprimant à propos de l’émeute au Capitole le 6 janvier qui, selon certains, avait été « incitée » par le président Trump de l’époque, Meijers a déclaré: « C’était un moment où nous avions besoin de leadership et le président, à mon avis, ne l’a pas montré. »

Il a ajouté: « Ce dont nous avons été témoins au Capitole – la tentative d’insurrection, l’implication d’un président américain en exercice propageant les mensonges qui ont conduit à cela – a nécessité une réponse significative. »

Meijers a également reçu les éloges de certains électeurs qui sont apparus sur le Zoom pour le remercier de son vote.

Kim Reeder a déclaré: « Je suis fier de vous pour vous en tenir à votre conscience. Je n’ai pas voté pour vous, mais pour le moment, je suis ravi que vous soyez mon représentant.

La mise en accusation a occupé la moitié des 60 minutes du forum.

D’autres intervenants ont posé des questions sur le prochain plan fédéral de secours contre le COVID-19, l’annulation de la dette étudiante, les droits des armes à feu et le rôle des gestionnaires des prestations pharmaceutiques dans les coûts des médicaments.

Le forum a également reçu plus de 160 commentaires sur Facebook provenant d’un éventail d’opinions.

Peter Jongsma a écrit: « Vous admettez donc que vous n’aviez AUCUNE PREUVE et que les accusations sont une imposture. Mais tu as quand même voté pour. 80 millions d’Américains en colère vont s’abattre sur vous et s’assurer que vous n’êtes pas réélu!

Caryn Lynn a ajouté: « Vous êtes une honte pour le Parti républicain … et vous mentez clairement dans plusieurs de vos commentaires sur ce qui s’est passé lors de l’invasion du Capitole. Vous devriez démissionner.

Alors que Brigid Avery a écrit: « Il y a des gens sur cet appel qui soutiennent votre vote de destitution! »

Phil Yeiter a ajouté: «L’intégrité par l’action. Ouvrez la voie, membre du Congrès. Vous placez la barre haute pour le GOP. Incroyablement fier de vivre dans le MI 3rd. ‘

Peter Meijer, R-Mich, est vu lors d’une photo de groupe avec des membres de première année de la Conférence républicaine de la Chambre sur les marches de la Chambre du Capitole le lundi 4 janvier 2021.

Les partisans du président américain Donald Trump se rassemblent devant le bâtiment du Capitole à Washington DC, États-Unis, le 6 janvier 2021. Le membre du Congrès Meijers a déclaré dans sa récente mairie qu’il soutenait son vote pour destituer l’ancien président Trump

Les partisans du président américain Donald Trump entrent dans la rotonde du Capitole américain le 6 janvier.

Le président américain sortant, Donald Trump, fait signe à bord de Marine One à la Maison Blanche à Washington, DC, le 20 janvier 2021. Il est le premier président à être destitué à deux reprises.

Au moins un républicain a déjà promis de défier Meijer lors de la primaire de 2022, Tom Norton, qui a terminé troisième derrière Meijer dans une primaire à cinq l’an dernier, a rapporté Michigan Live.

En novembre, Meijer a remporté le siège ouvert et de longue date du GOP par près de six points de pourcentage sur un démocrate, une marge plus grande que la victoire de 3 points de Trump là-bas.

Meijers était l’un des dix membres de la Chambre républicaine à voter pour destituer Trump, y compris la troisième plus haute politicienne du GOP, Liz Cheney. Le représentant démocrate Jason Crow a affirmé que davantage de républicains auraient voté pour destituer le président, mais ils étaient «paralysés par la peur».