Des électeurs de plus en plus insatisfaits favorisent le choix d’un tiers

Une étude du centre de recherche Pew a révélé que 61% des adultes américains trouvent aujourd’hui le parti républicain défavorable, alors que 57% partagé le même sentiment envers le Parti démocrate. À propos de trimestre des Américains déclarent avoir une opinion défavorable des deux grands partis, un bond considérable par rapport à seulement 6 % en 1994.

Certains experts suggèrent que le système bipartite pourrait être blâmé pour la polarisation politique que nous trouvons en Amérique.

“C’est un système bipartite et vous devez choisir un côté ou l’autre”, a déclaré Lee Drutman, chercheur principal à New America. “Si nous sommes dans une situation où un parti pense que l’autre parti qui remporte les élections serait si désastreux pour le pays que nous devrions peut-être intervenir pour empêcher l’autre parti de gagner, alors vous n’avez plus vraiment de démocratie. “

Plus de la moitié — 56 % des Américains – pensent que les partis actuels font un si mauvais travail qu’un troisième grand parti est nécessaire, selon une enquête de Gallup. En effet, les petits partis constatent une augmentation du soutien et de l’intérêt ces dernières années.

“Nous avons vu beaucoup de soutien se traduire par un soutien de la base où les gens ne se contentent pas de cocher une case tous les quatre ans”, selon Angela McArdle, présidente du Comité national libertaire, le troisième plus grand parti politique aux États-Unis. Je veux vraiment m’engager et m’impliquer au niveau local et voir vraiment l’individualisme et la liberté s’épanouir dans leurs propres communautés.”

