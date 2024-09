Des efforts pour améliorer le dépistage de la syphilis aux États-Unis alors que la maladie fait un retour spectaculaire | Actualités américaines

Jusqu’à récemment, la syphilis était un anachronisme pour les professionnels de la santé.

L’infection sexuellement transmissible (IST) était si courante au XIXe siècle qu’elle a acquis sa propre spécialité – la syphilis – mais l’avènement de la pénicilline au XXe siècle a permis de traiter facilement la maladie et, dans les années 1990, la syphilis avait été presque éliminée des États-Unis.

Cependant, au cours de la dernière décennie, le virus a connu un retour spectaculaire. Les cas ont augmenté de 80 % au cours des cinq dernières années et les États-Unis ont désormais le plus grand nombre de cas de COVID-19. taux de syphilis les plus élevés depuis 1950. Plus de 200 000 Américains ont été diagnostiqués avec la maladie en 2022. Depuis 2012, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont documenté une Augmentation de 10 fois du nombre de bébés nés avec la maladie.

La semaine dernière, les National Institutes of Health (NIH) ont franchi une étape importante dans la lutte contre l’un des problèmes majeurs : le fait que le dépistage de la syphilis soit si difficile. Ils ont déclaré qu’ils consacreraient 2,4 millions de dollars pour faire progresser le dépistage de la syphilisqui n’a pas beaucoup changé depuis les années 1950, jusqu’au 21e siècle.

David Harvey, directeur exécutif de la National Coalition of STD Directors, a qualifié le nouveau financement de « témoignage du groupe de travail fédéral sur la syphilis », un groupe réuni pour faire face à la vague de nouveaux cas.

Mais « lutter contre une IST comme la syphilis ne se résume pas à améliorer les diagnostics », a-t-il souligné, en faisant référence aux tests. « Nous avons besoin d’outils de diagnostic plus nombreux dans d’autres domaines, et nous avons besoin d’investissements accrus dans la recherche thérapeutique et les vaccins. »

La bactérie qui cause la maladie, Tréponème pâleest l’une des maladies les plus invasives connues de la médecine. T. pallidum peut traverser la barrière hémato-encéphalique, le placenta chez les femmes enceintes et envahir n’importe quel système organique, attaquant des organes comme le cœur ou les os.

Les symptômes courants comprennent des ulcères indolores autour du vagin, du pénis, de l’anus ou dans la gorge, une éruption cutanée sur les mains et les pieds, des symptômes pseudo-grippaux et une perte de cheveux par plaques. Mais ces premiers symptômes sont souvent légers et vont et viennent.

Les stades plus avancés de la maladie peuvent entraîner des complications redoutables, comme la neurosyphilis, avec des effets semblables à ceux de la démence, ou la syphilis oculaire pouvant entraîner la cécité. La syphilis congénitale, lorsque la maladie est transmise de la mère à l’enfant, est particulièrement horrible : la maladie peut entraîner la mort et des ravages neurologiques chez les nourrissons.

Les manifestations de la maladie sont si variées que l’un des pères de la médecine moderne remarqué« Celui qui connaît la syphilis connaît la médecine. » Mais les tests et le traitement restent bloqués au milieu du XXe siècle. Le traitement est toujours très efficace et, pour être franc, implique une gros coup de pénicilline à l’arrière. Mais les tests sont délicats.

« Le diagnostic de la syphilis est étonnamment difficile et complexe », a déclaré Caroline Cameron, professeur de biochimie et de microbiologie à l’Université de Victoria au Canada, qui a reçu une subvention de deux ans du NIH pour faire progresser les tests permettant de détecter directement la bactérie.

La technologie repose toujours sur la sérologie, ou un test de réponse immunitaire. Il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour confirmer un diagnostic de syphilis, et les tests ne permettent pas de déterminer si une infection est active ou éliminée. Les tests chez les nourrissons, dont le système immunitaire n’est pas complètement formé, sont particulièrement difficiles.

Les recherches de Cameron visent à détecter les protéines de la syphilis à l’aide de la spectrométrie de masse, un outil de laboratoire qui mesure le rapport entre la masse et la charge électrique des molécules. Si elles sont concluantes, ces recherches pourraient résoudre l’une des plus grandes frustrations des tests de dépistage de la syphilis : déterminer si une infection active est présente.

« Ce dont le domaine a besoin, c’est d’un outil capable de détecter directement la présence du pathogène, et non la réponse de l’hôte au pathogène, et ce, dans un format très simple », a déclaré Cameron. Son laboratoire « prélève des échantillons de patients, comme de l’urine ou du sang, puis analyse ces protéines qui ne se trouvent que dans ce pathogène – elles ne se trouvent dans aucune autre maladie infectieuse, elles ne se trouvent dans aucune protéine humaine ».

La sérologie est « une approche raisonnable », a déclaré le Dr Stephen Salipante, professeur au département de médecine de laboratoire et de pathologie de l’Université de Washington et autre bénéficiaire d’une subvention du NIH. « Elle est bien contrôlée et utilisée par de nombreux laboratoires cliniques. »

Cependant, avec des semaines qui peuvent s’écouler entre le diagnostic et le traitement, « il arrive souvent que les patients reçoivent un diagnostic de syphilis mais qu’ils ne soient pas suivis », a déclaré Salipante. « Vous avez donc diagnostiqué le patient, mais vous l’avez perdu et vous ne pouvez pas le traiter. »

Cette situation s’est révélée particulièrement problématique en raison des personnes exposées au risque de syphilis – le plus souvent des personnes marginalisées mal desservies par la médecine. Les mères qui donnent naissance à des enfants infectés par la syphilis en sont un exemple particulièrement frappant : 40 % n’ont pas bénéficié de soins prénatalsmais ces femmes ne représentent qu’environ 5 % de toutes les femmes enceintes. Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les personnes souffrant de troubles liés à la consommation de substances sont également plus susceptibles d’être atteints de syphilis que la population générale.

Les recherches de Salipante visent à déterminer si les chercheurs peuvent créer un test utilisant des molécules d’ADN appelées aptomères, des molécules d’acide nucléique monocaténaire qui ciblent des maladies spécifiques, comme la syphilis. L’objectif est de réaliser un tel test au cabinet du médecin pendant que le patient attend, peut-être sous une forme aussi simple qu’une bandelette réactive.

« L’aspect le plus important de cette démarche est qu’elle peut théoriquement être réalisée très rapidement dans un environnement de soins », a déclaré Salipante. « Au lieu d’envoyer le test à un laboratoire à distance… notre objectif ultime et notre espoir est que cela puisse être réalisé très rapidement, en 30 minutes ou une heure, par des non-spécialistes dans un cabinet médical ou aux urgences, et que cela puisse être réalisé pendant que le patient est encore là. » Des tests d’aptomères ont déjà été développés pour d’autres maladies infectieuses, comme le Covid-19, bien qu’ils restent expérimentaux.

Le Dr Joshua Lieberman, directeur adjoint de la section de diagnostic moléculaire et de microbiologie de l’Université de Washington, espère que les tests moléculaires spécifiques pourraient également contribuer à remédier aux pénuries récurrentes d’antibiotiques dans le traitement de la syphilis. Lieberman est le co-chercheur de Salipante.

Le produit à base de pénicilline utilisé pour traiter la syphilis est la Bicilline LA, un antibiotique qui a fait ses preuves. pénuries récurrentes Cette situation est en partie due à la croissance explosive des cas de syphilis. L’antibiotique est connu pour être difficile à produire et il est toujours dérivé de moisissures.

« J’aimerais pouvoir combiner ce test – oui ou non, si cet organisme ou son ADN est présent – ​​avec la question « existe-t-il un marqueur de résistance à un antibiotique spécifique dans cet organisme ? », a déclaré Lieberman. « C’est comme ce que nous faisons avec beaucoup de nos tests pour les mycobactéries dans la tuberculose », a-t-il déclaré. Cela pourrait à la fois aider à identifier la résistance aux antibiotiques et la sensibilité à de nouveaux antibiotiques.

Harvey a souligné que même si la recherche diagnostique est fructueuse – et atteint le triple objectif de bon, bon marché et rapide recherché par les chercheurs – les États-Unis devront toujours investir dans des cliniques spécialisées dans les IST pour déployer la technologie.

« Il faut accroître la recherche et mettre en place une infrastructure de santé publique solide », a déclaré Harvey. « Cela comprend des campagnes d’éducation du public et une réponse aux épidémies. »