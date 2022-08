Des efforts internationaux sont nécessaires pour comprendre le risque de démence lié au sport : rapport

Londres (AFP) – Une recherche internationale coordonnée est essentielle pour mieux comprendre le lien entre les lésions cérébrales chez les sportifs et le développement de la démence, selon un rapport publié mardi.

Cela survient après qu’un groupe d’anciens joueurs de rugby a décidé de poursuivre les organes directeurs du World Rugby, de la Rugby Football Union et de la Welsh Rugby Union pour avoir prétendument omis de les protéger contre les blessures permanentes.

Les demandeurs comprennent l’ancien capitaine du Pays de Galles Ryan Jones et le talonneur anglais Steve Thompson, vainqueur de la Coupe du monde 2003, et de nombreux ex-joueurs ont reçu un diagnostic de démence précoce et d’autres troubles neurologiques irréversibles.

Plusieurs études ont montré un lien entre les lésions cérébrales et un risque accru de développer une maladie neurodégénérative, et que les anciens athlètes professionnels courent un risque accru de développer de telles conditions.

Des recherches antérieures du neuropathologiste consultant de Glasgow Willie Stewart ont montré que les anciens footballeurs professionnels étaient 3,5 fois plus susceptibles de mourir de maladies neurodégénératives que la population générale.

Le nouveau rapport d’Alzheimer’s Research UK et du Health Policy Partnership indique qu’un consortium international de chercheurs et d’organismes de financement est nécessaire pour mieux comprendre le lien.

“Il existe de nombreuses limites à la recherche existante qui rendent difficile la comparaison des données et l’élaboration de conclusions globales”, indique le rapport intitulé “Démence et sport : priorités de recherche pour l’avenir”.

«Les études ne sont souvent pas comparables, avec des méthodologies et des définitions différentes utilisées pour les mesures clés. Les méthodes d’évaluation et la durée des suivis varient également considérablement.

“Un consortium de recherche international pourrait aider à coordonner les efforts de recherche et à garantir la cohérence des méthodologies et des définitions dans les différentes études.”

Le rapport recommandait également de mettre en place des études à plus long terme et d’élargir le champ des études au-delà des athlètes masculins d’élite pour couvrir les facteurs de risque à d’autres groupes, notamment les enfants, les adolescents et les femmes.

Alzheimer’s Research UK investira 500 000 £ (600 000 $) pour développer les priorités de recherche identifiées dans le rapport.

La présentatrice de télévision Hayley McQueen, dont le père Gordon, ancien défenseur de l’Écosse et de Manchester United, souffre de démence vasculaire, a salué le rapport.

“Témoin de première main de la dévastation que la démence fait peser sur les individus, leurs familles et leurs amis, il est temps que les gens se mettent autour de la table et travaillent à une meilleure compréhension afin que nous puissions agir avec certitude”, a-t-elle déclaré.

“Il est également important que les enfants, les adolescents, les autres sexes et les personnes pratiquant des sports de base soient inclus dans la recherche, car les scientifiques ont montré qu’ils présentent des schémas de risque, de blessure et de récupération différents des athlètes masculins adultes.”