Des efforts de recherche et de sauvetage sont en cours en Floride après un ouragan « catastrophique »

Des efforts de recherche et de sauvetage sont en cours en Floride après qu’un ouragan dévastateur de catégorie 4 a touché terre mercredi.

Au moins 77 personnes ont été confirmées mortes et plus de 860 000 personnes sont toujours sans électricité, selon Nouvelles de la BNC. Il y a “des dégâts importants” le long de la côte ouest de la Floride et de nombreuses maisons dans les parties centrales de l’État sont toujours sous l’eau, a déclaré dimanche la directrice de la FEMA, Deanne Criswell, à ABC “This Week”.

Elle a déclaré que le chemin de la guérison allait être long.

“Nous sommes toujours activement dans la phase de recherche et de sauvetage, essayant de nous assurer que nous tenons compte de tous ceux qui se trouvaient sur le chemin de la tempête, et que nous passons par chaque maison pour nous assurer que nous ne laissons personne derrière”, dit-elle.

Criswell a déclaré que l’ouragan Ian était “catastrophique” et que les responsables savaient qu’il aurait un impact important sur les résidents de Floride. Un grand nombre de ressources de recherche et de sauvetage fédérales et étatiques ont été mises en place et prêtes à sortir “immédiatement” après la tempête, a-t-elle déclaré.

“Ils étaient sortis avant le lever du jour jeudi”, a déclaré Criswell. “Ils sont toujours là aujourd’hui.”

Le sénateur Rick Scott de Floride a fait écho à ce sentiment tout en répondant aux préoccupations concernant la reconstruction de parcs de maisons mobiles en Floride et à la nécessité de codes de construction potentiellement plus stricts. Il a déclaré que ces décisions devraient être décidées par chaque comté.

“Vous ne voulez plus jamais que ces choses se reproduisent”, a-t-il déclaré lors d’une interview avec “Meet the Press” de NBC dimanche. “Je pense que chaque comté va devoir examiner cela et dire:” Est-ce que cela a du sens pour leur comté. “”

Commentant les efforts de redressement globaux, Scott a répondu aux préoccupations du marché de l’assurance des biens, notant que la fraude à l’assurance nuit à certaines entreprises en Floride ou en décourage d’autres de faire des affaires dans l’État.

“Vous devez avoir des codes de construction plus stricts”, a-t-il déclaré. “Vous devez vous assurer que vous apprenez de chaque tempête et en plus de cela, vous devez vous assurer qu’il n’y a pas de fraude.”

Le président Joe Biden se rendra en Floride mercredi pour rencontrer des responsables et évaluer les dégâts causés par la tempête, a annoncé samedi la Maison Blanche.

Il se rendra également à Porto Rico alors qu’il s’efforce de se remettre de l’ouragan Fiona, qui a frappé l’île en tant que tempête de catégorie 1 en septembre.

“Nous ferons tout notre possible pour remettre ces communautés sur pied”, a déclaré Biden sur Twitter.