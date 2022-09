Des effigies d’animaux laissent deux chiens perplexes dans cette vidéo hilarante

Lorsque vous adoptez un animal de compagnie, il n’y a même pas une seule journée ennuyeuse dans votre vie. Vous êtes toujours diverti par leurs ébats étranges. Vous pouvez souvent capturer les actions hilarantes de votre animal de compagnie devant la caméra pour rire de bon cœur plus tard ou les télécharger sur les réseaux sociaux pour que les autres puissent en profiter. Si vous vous considérez comme un amoureux des chiens, alors vous devriez regarder cette vidéo virale qui chatouille les côtes, qui fait le tour d’Internet.

Le clip désormais viral montre deux chiens déconcertés à la vue d’effigies d’animaux dans les rues. Toujours au boulot… » lire la légende.

Le visuel de 10 secondes révèle deux chiens Border Collie encerclant une sculpture de mouton sculptée sur la route. Tous deux semblent confus, incapables de comprendre si l’effigie est réelle ou fausse. Les canidés continuent d’aboyer, de renifler et même de mordre la sculpture de mouton semblant affligés à la vue.

Les deux amis à quatre pattes font la même chose lorsqu’ils repèrent une effigie de cochon similaire. Courant en cercles autour de la structure en pierre, les chiens n’ont pas réalisé qu’il s’agissait d’une loi. Ils continuent de renifler et de pincer les sculptures sans vie dans l’espoir d’obtenir une sorte de réaction du mannequin, mais en vain.

Les gens n’ont pas pu contrôler leur rire devant la vidéo amusante et ont inondé la section des commentaires de la vidéo pour exprimer leur étonnement. Tandis qu’un utilisateur écrivait: “Quelle mignonne, je veux booper ce nez”, un autre a souligné que les deux Border Collies donnaient des “morsures polies”.

Quelle mignonne, je veux booper ce nez😍 – Rita van der Wal (@ClabaYkraini) 26 septembre 2022

Morsures polies😂😂 – Dimwit intolérant (@DimwitI) 26 septembre 2022

La vidéo a recueilli plus de 3,4 millions de vues et reçu plus de 95,3 000 likes sur la plateforme de micro-blogging jusqu’à présent.

Les Border Collies ont-ils aussi fait votre journée ?

